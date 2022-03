Feine Unterschiede

Sami Kuokkanen/Aamu Film Company/dpa Stille Tage im Liegewagenabteil: Seidi Haarla und Juri Borissow

»Wir sprechen uns gegen einen generellen Boykott russischer Künstler*innen aus«, hieß es in einem offenen Brief, zu dem sich die Geschäftsführer der Berliner Produktionsfirma »Achtung Panda!« und des Münchner Eksystent-Filmverleihs am 18. März veranlasst sahen. Man sei entsetzt ob der Entscheidung der Cinestar-Gruppe, den finnischen Film »Abteil Nr.6«, für dessen Koproduktion beziehungsweise Deutschland-Vertrieb jene beiden Unternehmen verantwortlich zeichnen, »aufgrund der Mitwirkung des russischen Schauspielers Yuriy Borisov (Duden-Transkription: Juri Borissow, jW) aus dem Programm zu entfernen«. Inzwischen hat die erwähnte Kinokette das Ganze zum »Missverständnis« erklärt, zeigt den zweiten Spielfilm des finnischen Filmemachers Juho Kuosmanen nun also doch. Die »Fehlentscheidung« hat dem leisen, mehrdeutigen Drama, das in Cannes den Großen Jurypreis gewann und für drei Europäische Filmpreise nominiert war, zusätzliche Aufmerksamkeit beschert. Und mit etwas Glück könnte die peinliche Affäre dem sympathischen Humanismus des Films zusätzliche Resonanz verleihen.

Seine lockere, episodische Handlung führt zwei Menschen zusammen, deren Gegensätze, was Nationalität, Geschlecht, Klasse, sexueller Orientierung und Habitus anbelangt, von dem auf dem gleichnamigen Roman der finnischen Schriftstellerin Rosa Liksom basierenden Drehbuch zunächst einmal betont werden: Laura (Seidi Haarla) ist eine finnische Studentin, die zur Verbesserung ihrer Russischkenntnisse eine Zeitlang in Moskau gelebt hat, wo sie sich in die Archäologin Irina (Dinara Drukarowa) verliebte. Letztere hat Lauras Interesse an in der Nähe von Murmansk entdeckten Petroglyphen geweckt, wohin die junge Frau Ende der 1990er deshalb mit dem Zug reist. Dasselbe Ziel hat auch der von Borisow gespielte Russe Ljoha. Er schuftet in der Arktis im Tagebau, spricht kein Wort Finnisch, von Petroglyphen hat er noch nie was gehört. Seine schlechten Manieren münden in plumpe Zudringlichkeit.

Dass Laura sich genötigt sieht, mit dem Kerl mehrere Tage lang ein Liegewagenabteil zu teilen, ist bedauerlich. Doch gibt es bald Hinweise, dass Ljoha für sie eher keine Gefahr ist. Als der Zug eine Nacht lang einen Zwischenhalt in einer Kleinstadt hat, begleitet sie ihn sogar zu einem Besuch bei seiner mutmaßlichen Pflegemutter (Lidia Kostina).

Der wodkaselige Aufenthalt im Häuschen der Alten und die netten Autofahrten – am klaustrophobischen Eindruck, den »Abteil Nr. 6« bis zum Schlussakt hinterlässt, ändern sie nichts. Kameramann Jani-Petteri Passi unterstreicht diesen Eindruck, indem er mit seiner Handkamera selbst im fahrenden Zug ständig in Bewegung bleibt. Dass wir im trüben Winterlicht nicht einmal vom arktischen Zielort mehr als beiläufige Ansichten erhalten, verdeutlicht indes, dass die Reise vor allem zur Selbsterkenntnis Lauras führen wird.

Indem er Videoaufnahmen einstreut, die seine Protagonistin mit einem Camcorder dreht, und Zeichnungen, die sie und Ljoha voneinander anfertigen, deutet der 1979 geborene Kuosmanen an, dass sein wichtigstes Thema die Bilder sind. Bilder etwa, die wir uns von uns und unseren Mitmenschen machen. Dabei lässt die federleichte Erzählstruktur unbestimmt, welche Gefühle genau zwischen den Hauptfiguren aufkeimen. »Abteil Nr.6« ist keineswegs so naiv, uns weismachen zu wollen, dass Unterschiede bloß in ihren Vorstellungen existierten. Gleichwohl kann es nicht schaden, gerade dem westlichen Arthouse-Publikum in Erinnerung zu rufen, dass die Bilder, die es sich von groben Großmäulern macht, mindestens zu einfach sind. Und wie sehr ein distinguiertes Selbstbild womöglich Wunschdenken entspricht.