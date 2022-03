Der Umtriebige

United Archives International /stock&people/imago Léon Bakst, »Porträt Sergej Djagilew mit seiner Kinderfrau«, Öl auf Leinwand, 1906

Er war einer der intelligentesten, geistreichsten, findigsten Zeitgenossen seiner Ära: Sergej Pawlowitsch Djagilew, als Sohn eines Generals im russischen Selischtschi geboren, würde am 31. März 150 Jahre alt. Okay, so alt wäre er vermutlich sowieso nicht geworden, aber dass ausgerechnet dieser Mann, der die zarten Schönheiten des russischen Balletts ab 1909 in den Westen brachte, 1929 mit 57 Jahren relativ früh an den Folgen eines hässlichen Furunkels in Verbindung mit Diabetes starb, ist schon tragisch. Er war Ästhet durch und durch – und ein Brückenbauer der Künste.

Ein Impresario ist ein Theatermogul, und Djagilew war ein solcher par excellence. Jean Cocteau zeichnete ihn in prägnanten Strichen als souveränen Macher, der das Monokel für den analytisch-scharfen Blick vor dem rechten Auge trug. Léon Bakst porträtierte Djagilew schon früher (1906) und zeigte ihn mit keckem Blick unterm brünetten Haar mit der auffallenden weißen Strähne, ­während im Hintergrund die Amme saß.

Djagilew kam als junger Mann in den 1890ern in die damalige Landeshauptstadt Sankt Petersburg, um Jura zu studieren. Doch bald hatte ihn das Kulturflair der Metropole im Griff. Kein Gedanke mehr an Sicherheit und Rechtsphilosophie. Djagilews Talente für Malerei, Musik und Tanz waren dabei vor allem kritisch-theoretischer Natur. Er reiste in den Westen, nach Paris und Italien, begann zu trödeln, kaufte Antiquitäten und Kunst. Paris als geistiges Zentrum der westlichen Welt nahm Djagilew dankbar auf. Er traf sich 1894 mit den Schriftstellern Émile Zola, Alexandre Dumas fils (dem Autor der »Kameliendame«), dem Komponisten Jules Massenet und besuchte mit ihnen die Oper.

Zurück in Sankt Petersburg gründete Djagilew 1898 die Zeitschrift Mir Iskusstwa (Die Welt der Kunst). Mitstreiter waren unter anderem die Maler und späteren Kostüm- und Bühnenbildner Léon Bakst und Alexandre Benois. Das russische Fin de siècle und seine Kunstdebatten wurden zu jenem Zeitpunkt von einem traditionsverliebten »Neonationalismus« dominiert. Djagilew und seine Mitstreiter unternahmen es (mitunter recht großspurig), die Debatte wieder zu internationalisieren.

Nach Alexandre Benois wurde 1991 der bedeutendste Tanzpreis, der Prix Benois de la Danse (der »Oscar« des Balletts), benannt. Er wird jährlich im Mai in Moskau verliehen und ging oft an westliche Tanzkünstler. Man möchte weinen, wenn man daran denkt, dass es solchen kulturellen Austausch in naher Zukunft vielleicht kaum noch geben wird.

Djagilew ging an den Theatern ein und aus, wurde ein geschätzter Berater und auch Regisseur. Und doch umwehte ihn das Flair eines Menschen, der ständig auf der Suche ist. Er begann, Ausstellungen zu organisieren, brachte so russische Kunst ins ­Ausland. Er inszenierte Veranstaltungen mit Kunst und Konzerten, experimentierte mit ­publikumswirksamen wie erlesenen Konzepten.

1906 verlegte er seinen Wohnsitz nach Paris. Drei Jahre später gelang ihm, womit er unsterblich wurde: Er gründete die Balletttruppe »Les Ballets Russes«, benannt nach ihrem Tanzprogramm – »die russischen Ballette«. Hochbegabte Tanztalente vor allem aus Sankt Petersburg vereinte Djagilew darin zu einer bunten Wandertruppe. Mittelpunkt ihres Wirkens war zunächst Paris, später Monte-Carlo.

Etliche der Choreographen, die Djagilew oft blutjung akquirierte und anstachelte, für ihn unerhört tolle Sachen zu machen, gingen in die Tanzgeschichte ein. Darunter: Michel Fokine, der mit »Les ­Sylphides« 1909 das erste sinfonische Ballett schuf; George Balanchine, der früh zu ­seinem oft exquisit-strengen, ­manchmal aber auch verspielt-erotischem Stil fand; Léonide Massine, der im Reigen der frühen ­Avantgarden einer der expressivsten Schöpfer wurde.

Anna Pawlowa und Tamara Karsawina tanzten. Der größte Star der »Ballets Russes« war allerdings männlich: Djagilews Beziehung zu seinem Lieblingsballerino Vaslav Nijinsky wurde legendär. Der Impresario entdeckte Nijinsky in der Petersburger Ballettakademie und zog ihn sich zunächst als Liebhaber heran. Er machte ihn aber auch zum Star, was deshalb so gut gelang, weil Nijinskys Anmut und Sprungkraft, sein »Ballon« ebenso wie seine Ausstrahlung außergewöhnlich waren.

Als Nijinsky während einer Tournee nach Südamerika eine Ensembletänzerin heiratete, brach für Djagilew eine Welt zusammen. Nijinsky hatte wohl auf eine heimliche Menage à trois gehofft, statt dessen wurden er und seine Frau gefeuert. Nijinsky wurde psychisch krank, man diagnostizierte Schizophrenie – er verbrachte über dreißig Jahre in Kliniken.

Mit Nijinsky verließ 1913 nicht nur ein weltberühmter Tänzer die Ballets Russes, sondern auch einer ihrer innovativsten Choreographen. Durch »L’Après-Midi d’un Faune«, dem »Nachmittag eines Fauns« zur Musik von Maurice Ravel, wurde er bereits 1912 unsterblich. Noch stärker, sozusagen wie ein Meteorit, schlug er in der Geschichte des Tanzes auf, als er 1913 »Le sacre du printemps« von Igor Strawinsky uraufführte. Es kam zu Skandal. Paris stand kopf. Djagilews (von Strawinsky überlieferter) lakonischer Kommentar: »Genau so, wie ich es haben wollte.« Er wurde mit dieser Nummer noch ein gutes Stück berühmter. Vielleicht halfen ihm diese Erinnerungen, als er im August 1929 in Venedig qualvoll mit seinem Tod durch die vom Furunkel verursachte Blutvergiftung rang.