Twitter-Streit um »Asow«-Bataillon

Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS

Nach einer Twitter-Attacke des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk (»Halten Sie lieber Ihre linke Klappe«) auf Fabio De Masi reagierte der Linke-Politiker am Montag in mehreren Tweets:

(…) Ich war vor einigen Tagen Gegenstand eines Disputes mit dem ukr. Botschafter, der jenseits des konkreten Streits, sehr lehrreich ist. Neben viel Zuspruch wurde ich dafür angegriffen, dass ich den Botschafter für seine Attacke auf die »Tagesschau« wg. eines Artikels zum Asow-Regiment kritisiert hatte. Mir wurde dabei u. a. der Vorwurf gemacht, man könne ja wohl in Zeiten des russischen Angriffskrieges nicht kritisieren, wenn auch Nazis die Ukraine verteidigen. Daran sind mehrere Dinge aufschlussreich. Zunächst: Ich habe die Verteidigung der ­Ukraine durch Asow mit keiner Silbe kritisiert. Es wird sich kein einziges Zitat von mir finden, wo ich dies tue – im Gegenteil. Ich bin ja froh, wenn sich Rechtsextreme auch mal nützlich machen. (…)

Der langjährige Vorsitzende der VVN-BdA, Ulrich Sander, erwiderte am Mittwoch in einer Zuschrift an jW auf die Ankündigung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, dass während der diesjährigen Gedenkveranstaltungen zur Befreiung der Konzentrationslager offizielle Vertreter aus Russland und Belarus nicht willkommen seien:

Gestattet mir zu betonen, dass mir die Aussicht nicht gefällt, den Vertreter der Regierung Kiews als einzigen Vertreter der Völker der UdSSR bei künftigen Gedenkveranstaltungen in Gedenkstätten anzutreffen. Das wäre dann z. B. der ukrainische Botschafter in der BRD, Andrij Melnyk, der sich als Verteidiger des Asow-Bataillons betätigt, Freiwillige aus den Reihen der deutschen Neonazis zum Kampf gegen den »Neobolschewismus« anwirbt und fast täglich mit Reden im TV erscheint, in denen er zur Ausweitung des Kriegs durch NATO und deutsche Bundesregierung auffordert.

Am 24. März hielt Papst Franziskus in Rom eine Rede, in der er über die Politik der NATO-Staaten urteilte. Laut der italienischen Tageszeitung Il Fatto Quotidiano sagte er:

Ich schäme mich für die Staaten, die die Militärausgaben auf zwei Prozent anheben, sie sind verrückt! Die wahre Antwort besteht nicht in anderen Waffen, anderen Sanktionen, anderen politisch-militärischen Allianzen, sondern in einer anderen Einstellung, einer anderen Weise, eine bereits globalisierte Welt zu verwalten, darin, nicht die Zähne zu zeigen, sondern internationale Beziehungen zu knüpfen. Es ist ersichtlich, dass eine gute Politik nicht aus einer Kultur der Macht erwachsen kann, die als Herrschaft und Unterdrückung verstanden wird, sondern nur aus einer Kultur der Achtsamkeit, der Achtsamkeit für den Menschen und seine Würde und der Achtsamkeit für unser gemeinsames Haus. (…)

Ich denke, dass es für jene von Euch, die meiner Generation angehören, unerträglich ist, zu sehen, was geschah und was in der Ukraine geschieht. Doch dies ist leider die Frucht der alten Logik der Macht, die die sogenannte Geopolitik noch immer dominiert. Regionale Kriege hat es die ganze Zeit gegeben, hier und dort, wir befinden uns seit einer Weile in einem »Dritten Weltkrieg auf Raten«, und nun stehen wir vor einer Dimension, die die gesamte Welt bedroht. Und das Grundproblem ist immer das gleiche: Die Welt wird weiterhin wie ein »Schachbrett« behandelt, wo die Mächtigen die Züge studieren, um ihre Vorherrschaft zum Schaden der anderen auszudehnen.