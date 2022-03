Zeit der Trickser

Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/Imago Russland dürfte eingesehen haben, dass die militärischen Kräfte nicht vorankommen. Die Ukraine setzt auf die Wirkung der westlichen Sanktionen gegen Russland und die Zeit nach Putin (Istanbul, 29.3.2022)

Die russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen in Istanbul waren auf zwei Tage angesetzt, jetzt wurden sie nach nur einem Tag beendet und sollen online fortgesetzt werden. Was sagt das über den Stand der Gespräche?

Natürlich kann man so treuherzig sein anzunehmen, dass die Seite, die den offenen Krieg angefangen hat, nun durch einen teilweisen Abzug zur »Deeskalation« und »Vertrauensbildung« beitragen wolle. Wahrscheinlicher indes, dass Russland eingesehen hat, dass die Kräfte, die es gegen die Städte Kiew und Tschernigiw angesetzt hatte, ohne substantielle Verstärkung – die nicht in Aussicht zu sein scheint – ohnehin nicht vorankommen würden. Da liegt der Versuch nahe, durch eine Rückzugsankündigung bella figura zu machen. Es gibt Glaubwürdigeres. Zumal Russland gleichzeitig betont hat, die Abzugsankündigung sei kein Waffenstillstand. Im Klartext: Das Land wolle weiterhin durch Luftschläge vollendete Tatsachen auf dem Weg der »Demilitarisierung« der Ukraine schaffen. Etwa durch die Zerstörung von militärisch nutzbaren Tanklagern und Flugplätzen. Und der Ukraine gleichzeitig deutlichmachen, dass mit jedem Tag des Widerstands die Chance, noch etwas zum Wiederaufbau vorzufinden, schwindet. Das Kalkül ist so brutal, wie es klingt. Die von Wladimir Putin angeblich gegenüber Emmanuel Macron erhobene Forderung, wenigstens Mariupol zu »entnazifizieren«, ist auch kein besonderes Zugeständnis. Sie läuft auf die Forderung nach Übernahme der Stadt hinaus, ob auf den Leichen der dort kämpfenden Angehörigen des »Asow«-Regiments oder nach dem Abzug der Überlebenden. Der strategische Nutzen der Übernahme dieses Trümmerfelds wäre marginal.

Auf der anderen Seite spielt die Ukraine auf Zeit. Sie setzt auf die Wirkung der westlichen Sanktionen gegen Russland und die Zeit nach Putin. Einstweilen verlangt sie mit dem Abzug der russischen Truppen als Vorbedingung dafür, die politische Forderung Russlands nach einer Neutralisierung auch nur zu erörtern, von Russland faktisch das Eingeständnis einer Niederlage, bevor diese eingetreten ist. Auch alle strittigen Territorialfragen – ob zum künftigen Status der Krim, deren Versorgung mit Trinkwasser, die Russland einstweilen mit der Besetzung des Bezirks Cherson im Handstreich wiederhergestellt hat, oder zur Zukunft des Donbass – sollen auf unabsehbare Zeit vertagt werden. In der Hoffnung, Russland werde ohne das Faustpfand seiner Truppen im Lande nicht in der Lage sein, in einer dieser Fragen substantiellen Druck auszuüben.

Es scheint kein Zufall zu sein, dass eine ukrainische Denkfabrik jetzt prognostiziert hat, der volle Effekt der westlichen Sanktionen gegen Russland werde erst in etwa zehn Jahren eintreten. Das ist genau der Zeithorizont, auf den Kiew für die »Beilegung« des Konflikts orientiert. Vorher soll er schwären.