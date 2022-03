Schluss mit Betonbahn

Hannibal Hanschke/REUTERS »Noch so eine Blendgranate«: Polierer an einem neuen »ICE 3 Neo« in Berlin, Februar 2022

Die Deutsche Bahn (DB) hat Großes vor. Ab 2030 will sie 300 Millionen Fahrgäste pro Jahr im Fernverkehr befördern. Das kann man ehrgeizig nennen – oder illusorisch. 2019 schaffte der Staatskonzern gerade einmal die Hälfte der Zielmarke. Dann schmierte das Passagieraufkommen pandemiebedingt zwei Jahre in Folge auf ein Niveau um 80 Millionen ab, wobei DB-Chef Richard Lutz für das laufende Jahr immerhin eine Erholung auf 100 Millionen anpeilt. Die Autoren des am Mittwoch vorgelegten »Alternativen Geschäftsberichts« der DB haben trotzdem starke Zweifel, dass in acht Jahren eine Verdreifachung erreicht wird. Sicher sei jedenfalls: »Mit diesem Personal an der Spitze (…) ist das nicht machbar.«

Überhaupt stellen die im Bündnis »Bahn für alle« organisierten Urheber des alljährlich als Gegenentwurf zu den offiziellen Bilanzzahlen konzipierten Papiers dem sogenannten Zukunftskonzept der Bahn ein vernichtendes Zeugnis aus. Von der proklamierten »starken Schiene« sei demnach wenig zu sehen, statt einer »Klimabahn« sei eine »Betonbahn« unterwegs, »die die schlechten Eigenschaften von ›staatlichem Eigentum‹ mit den schlechten Eigenschaften von ›privatwirtschaftlicher Unternehmensform‹ kombiniert« und enorme Summen öffentlicher Gelder zum Aufbau eines immer größeren Wasserkopfes fresse. Dabei gönnten sich die »Führungskräfte in guten wie in schlechten Zeiten satte Boni und verstehen von Schienenverkehr vielfach nur Bahnhof«.

Die Schieflage spiegelt sich in den neuesten Geschäftszahlen wider, die der Konzernvorstand an diesem Donnerstag in Berlin präsentiert. Nach den wie üblich vorab durchgesickerten Kennziffern hat die DB im zurückliegenden Jahr trotz Coronakrise einen Rekordumsatz von 47,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie der Sprecher von »Bahn für alle«, Winfried Wolf, am Mittwoch gegenüber Pressevertretern in Berlin erklärte, gab es dennoch enorme Verluste, die sich für 2020 und 2021 auf rund fünf Milliarden Euro summieren. Dass der Schuldenberg gleichwohl bei 30 Milliarden Euro verharrte, dürfte nach Einschätzung des Bahnexperten mit »kreativer Buchführung« zusammenhängen. Passend dazu habe zuletzt auch das Manager-Magazin konstatiert: »In den Geschäftsberichten herrscht Blendwerk vor.«

Zur Täuschung gehört: Schwarze Zahlen schreibt die Bahn vor allem mit ihren Trassenentgelten, also damit, die private und öffentliche Konkurrenz insbesondere im Nahverkehr zu gesalzenen Preisen auf dem eigenen Netz verkehren zu lassen. Die DB-Züge, gerade im Fernverkehr, fahren dagegen laut Wolf rote bis tiefrote Zahlen ein. Auch die Güterverkehrssparte DB Cargo bleibe »defizitär« und »das Sorgenkind der Bahn«, wenngleich die Leistung 2021 wieder den Stand von 2019 erreicht habe.

Schwund herrscht in allerhand mehr Bereichen. Zum Beispiel ist die Zahl der neu elektrifizierten Streckenkilometer laut Bericht seit Jahren rückläufig. Bei gleichbleibendem Tempo stünde demnach das Gesamtnetz in »93 Jahren« komplett unter Strom. Wolfs Kommentar: »Hurra!« Trickreich sind die Macher, um bis 2025 wenigstens 70 Prozent der Schienen mit »Saft« zu versorgen: Man baut weiter eifrig das Gesamtnetz zurück. Allein im Vorjahr ist es um 111 Kilometer verglichen mit 2020 geschrumpft. Seit der sogenannten Bahnreform 1991 sind über 19 Prozent an Schienenkilometern verschwunden, dazu zahllose Bahnhöfe, Gleisanschlüsse und Weichen. Es bleibe dabei, beklagte Wolf, der DB-Konzern schütze die Infrastruktur nicht, wie in der Verfassung verlangt, »er zerstört sie«.

Noch so eine Blendgranate: der sogenannte Deutschland-Takt. Unter diesem Logo betrieben das Bundesverkehrsministerium und die DB-Führung »eine Fortsetzung der Betonbahnpolitik«, monierte Wolf. Dabei ginge es um »neue Höchstgeschwindigkeitsstrecken, neue sündhaft teure Tunnelprojekte und Zielfahrpläne, die (…) den Schienenverkehr ziemlich sicher neu aus dem Takt geraten lassen, da viel davon auf Kante genäht ist«. So sei nicht einmal die Finanzierung der Pläne mit rund 100 Milliarden Euro gesichert. Alternativ warben die DB-Kritiker für das Konzept »Takt vor Tempo«, wie es im Juni 2021 bei einer Konferenz in Malente entworfen worden war. Es sieht vor, auf Raserei zu verzichten und auf dichtbefahrenen Streckenabschnitten die Geschwindigkeiten von Nahverkehr, Güterverkehr und Fernverkehr zu harmonisieren. »Auf diese Weise können gewaltige Kapazitätsgewinne erzielt werden«, bemerkte Wolf.