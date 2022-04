Braune Ableger

Sebastian Lipp/Allgäu ⇏ rechtsaußen Auf Posten: Anhänger von »Voice of Anger« bewacht den Parkplatz vor ihrem Klubhaus (20.4.2019)

»Wegen Hatespeech« durchsuchte die Kriminalpolizei am Mittwoch vergangener Woche Wohnungen von Anhängern der Skinheadgruppe »Voice of Anger« (VoA) in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Wochenende hervor. Demnach durchsuchte der Memminger Staatsschutz mehrere Objekte in den bayerisch-schwäbischen Landkreisen Unterallgäu, Günzburg und Memmingen sowie in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Erst die Auswertung der Daten eines Mobiltelefons im Rahmen eines anderen Verfahrens habe demnach das Staatsschutzkommissariat in Memmingen auf die Spur der Messengernachrichten mit extrem rechtem Gedankengut geführt, die von mehreren Anhängern von »Voice of Anger« verbreitet wurden und zur jetzigen Razzia führten. Insgesamt habe es sieben männliche Tatverdächtige im Alter von 28 bis 46 Jahren gegeben. Fünf davon stammen aus Bayerisch-Schwaben, wo die Skinhead-»Kameradschaft« am mitgliederstärksten ist und ein Klubhaus unterhält, das ebenfalls durchsucht wurde. Je eine Person stammt aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Bei der Razzia wurden die Beamtinnen und Beamten weiterer Mobiltelefone, digitaler Datenträger, geringer Mengen Betäubungsmittel sowie eines verbotenen Messers habhaft. Zudem war einer der Beschuldigten laut Polizei im Besitz eines gefälschten Impfpasses und eines Blankodokuments, welche ebenfalls sichergestellt wurden. Die Auswertung des Materials werde einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizei.

Mit der Durchsuchung bei einem VoA-Anhänger in Nordrhein-Westfalen bestätigen die Behörden erstmals implizit, was das antifaschistische Fachportal Allgäu rechtsaußen bereits vor Monaten recherchierte: Die Allgäuer Skinheads expandieren nach Westfalen. Jörn Kaiser, der 2014 ein »Chapter Westfalen« der »Hammerskins« gründete, baut demnach den Ableger der Allgäuer Skins im Westen auf. Der 1986 geborene Sauerländer Neonaziskin aus Neuenrade bei Iserlohn ist nach Recherchen des antifaschistischen »Exif«-Kollektivs bereits in den 2000er Jahren als rechter Schläger aufgefallen und bewegte sich kurzzeitig im Kreis der »Oidoxie Streetfighting Crew« – die Unterstützertruppe der Dortmunder »Combat 18«-Band »Oidoxie«. Im Allgäu dürfen die Neonaziskins indes ihr 20jähriges Jubiläum feiern – und damit auf mehr als zwei Jahrzehnte weitgehend unbehelligte Professionalisierung der militanten Skinheadszene der Region zurückblicken. Ihre Wurzeln hat die Gruppe in teils verbotenen gewalttätigen Gruppierungen der 1990er Jahre. Als »Voice of Anger« konnten die Skins sich professionalisieren und sich als größte Gruppe ihrer Art im Süden Deutschlands ­etablieren.

Doch obwohl sich das Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum des Bundes (GETZ) in den vergangenen Jahren mehrfach mit »Voice of Anger« beschäftigte, liegen den Behörden an entscheidenden Stellen kaum Informationen über die Allgäuer Neonazi-»Kameradschaft« vor. Seit Jahren berichten Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie Fachjournalistinnen und -journalisten über beste internationale Verbindungen von VoA in das militante und terroristische Milieu von »Blood & Honour«, »Combat 18« und den »Hammerskins«. Aber: »Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor«, wie diese 2018 in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP schrieb.

2019 strich das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht außerdem die »Veranstaltung von Konzerten« aus dem Profil der Gruppe – ausgerechnet in dem Jahr, als die Hälfte aller bayerischen Neonazikonzerte im Allgäu stattfanden und VoA die Region damit zum Konzerthotspot des Landes machte. Was der Verfassungsschutz ebenso nicht erwähnt: Fotos, die Allgäu rechtsaußen im selben Jahr erstmals veröffentlichte, zeigen Anhänger von »Voice of Anger« an einem Schießstand in der Schweiz. Als Ziel der Schießübungen nutzen sie offenbar Bilder von Rabbinern.