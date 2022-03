Nachschlag: Helden ihrer Geschichte

James Akena/REUTERS

»Die NGO-Industrie in Afrika ist eine profitable Industrie für Weiße.« Die ugandische Sozialarbeiterin Olivia Alaso erklärte der Ostafrikakorrespondentin des Deutschlandfunks, weshalb sie sich in der von ihr mitbegründeten Initiative engagiert. Als Kind habe sie mit ihrer Schulklasse Tänze aufführen müssen, um sich bei weißen Besuchern für gespendetes Schulmaterial zu bedanken. Heute will sie mit »No White Saviors« ein Umdenken im Land vorantreiben und die sogenannte Entwicklungshilfe entkolonialisieren. Alaso zufolge genießen westliche Vertreter von Nichtregierungsorganisationen in Uganda besondere Privilegien, leben in besseren Häusern und verdienen mehr Geld als einheimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Teils seien Projekte von Leuten ohne jegliche Qualifikation geleitet worden, was sogar zum Tod bedürftiger Kinder geführt habe, sagte Alaso. Eine Botschaft ihrer Initiative lautet dennoch: »Wir sagten nie: ›keine weißen Leute‹. Wir wissen jedoch, ihr solltet nicht die Helden unserer Geschichte sein.« (mb)