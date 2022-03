Wie viele Divisionen hat Puschkin?

Topfoto/United Archives International/imago N. P. Uljanow: »Bildnis des Dichters Alexander S. Puschkin« (1936/37)

Der Krieg in der Ukraine verwüstet auch den europäischen Geist. Früher sehr gefragte russische Musiker werden ausgeladen oder gefeuert, wenn sie sich nicht von Putin distanzieren. Deniz Yücel, der Vorsitzende des deutschen PEN, einer Organisation, die ihre Mitglieder verpflichtet, »jeder Art der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung entgegenzutreten«, hat bei DLF Kultur Verständnis für die Forderung geäußert, wegen des Krieges russische Bücher und Verlage zu boykottieren. Die Charta von PEN International sagt dazu: »Unter allen Umständen, und insbesondere auch im Kriege, sollen Werke der Kunst, der Erbbesitz der gesamten Menschheit, von nationalen und politischen Leidenschaften unangetastet bleiben.« Davon abgesehen: Ein Leben ohne die Gaben russischer Dichter, Musiker oder Maler ist denkbar, aber erbärmlich. Um anzudeuten, was uns fehlen würde, kündigen wir in der heutigen Radiokolumne lauter Sendungen mit russischen Künstlern und welche mit ihren Werken an.

Und beginnen selbstverständlich mit Hyperschalldichter Alexander Puschkin. Der hinterließ der Nachwelt ein Romanfragment über seinen Urgroßvater, der als Kind in Afrika versklavt und Peter dem Großen zum Geschenk gemacht wurde. Joseph Lorenz liest in den »Radiogeschichten« aus »Ibrahim und Zar Peter der Große« (Di., 11.05 Uhr, Ö 1). Im Feature »Im Spiegel der Nostalgie« erzählt der russische Regisseur Mario Bandi über die Jünger von Andrej Tarkowski und ihren Streit über die richtige Deutung der Werke des sowjetischen Filmemachers (Mi., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur; So., 15.04 Uhr, WDR 3). BR Klassik widmet in »Der Impresario Sergej Djagilew« dem legendären Gründer der »Ballets Russes« und Förderer von Strawinsky ein »Musikfeature« (Fr., 19.05 und Sa., 14.05 Uhr). Der offen Putin-kritische russische Dirigent Wladimir Michailowitsch Jurowski dirigiert das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin mit Werken von »Brett Dean, Arnold Schönberg und Ludwig van Beethoven« in einem »Radiokonzert« von 2017 (Mi., 20 Uhr, RBB Kultur). Sein begnadeter Vater Michail Wladimirowitsch, seit 1989 ständiger Gastdirigent an der Dresdner Semperoper, ist am 19. März in Berlin verstorben. In den »Historischen Aufnahmen« protzt der Deutschlandfunk mit Franz Schuberts »Sonate für Klavier zu vier Händen« und den vier Händen von Swjatoslaw Richter und Benjamin Britten, mitgeschnitten 1965 in der Aldeburgh Jubilee Hall (BR 2019, Do., 22.05 Uhr). Unter anderem das wiedergefundene Strawinsky-Werk »Chant Funèbre« dirigiert Karina Canel­lakis in »Konzertsaal live – Das HR-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt« mit Lars Vogt am Klavier (Fr., 20 Uhr, HR 2). Die Partitur ging übrigens nach der Uraufführung 1909 verloren und wurde erst nach der Wiederentdeckung 2016 vom Mariinski-Orchester in Sankt Petersburg zweitaufgeführt – unter Leitung des inzwischen verfemten Waleri Gergijew. Beim »Opernabend« auf Ö 1 versucht sich das Concerto-Theresia-Projekt an Johann Matthesons »Boris Goudenow« (Sa., 19.30 Uhr). Die Oper ist ein Hamburger Auftragswerk aus dem Jahr 1710 (!), das damals aus politischen Gründen (!) vermutlich nicht aufgeführt worden ist. Modest Mussorgski nahm sich des Stoffes 1870 an, Matthesons Originalfassung erlebte seine Uraufführung erst 2005. Schließlich haben wir in der »SWR 2-Oper« noch Sergej Prokofjews »Feurigen Engel« in einer Studioaufnahme der Deutschen Grammophon von 1990. Neeme Järvi taktiert seine Göteborger Symphoniker im hiesigen Konzerthaus (So., 20.03 Uhr).