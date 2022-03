Im Geist der Grundschullektionen

Sarah Silbiger /REUTERS Jungliberale Demonstranten vor dem Weißen Haus fordern Kriegseinsatz der NATO (Washington, 6.3.2022)

Am 1. März 2022 erklärte Vizepräsidentin Kamala Harris in der landesweiten Radioshow »The Morning Hustle«, einem Format, das sich vorrangig an junge Afroamerikaner richtet, den Ukraine-Krieg. Die Zusammenhänge im Donbass schilderte sie wie folgt: »Die Ukraine ist ein Land in Europa. Es liegt neben einem anderen Land namens Russland. Russland ist ein größeres Land. Russland ist ein mächtiges Land. Russland entschied sich, in ein kleineres Land namens Ukraine einzufallen – das ist grundsätzlich unrecht.«

Bunt und hirnfreundlich

Wirklich relevant für die Zielgruppe der 14- bis 30jährigen ist heute aber nicht mehr das Radio, sondern vor allem Social Media. Besonders die Videoplattform Tik Tok hat sich zur Nummer eins bei Teenagern und der »Generation Z« gemausert. In möglichst kurzen, prägnanten Clips müssen dort möglichst informative beziehungsweise unterhaltsame Inhalte bunt und hirnfreundlich transportiert werden, damit die Klickzahlen nach oben gehen. Ole Nymoen, Koautor des Buchs »Influencer – Ideologie der Werbekörper« beschreibt das Geschäftsmodell auf Nachfrage von jW folgendermaßen: »Du kannst kurze Tanzvideos machen, du kannst aber auch genausogut versuchen, Leute politisch von etwas zu überzeugen. Das muss dann eben unter einer bzw. unter drei Minuten geschehen. Was zwangsläufig bedeutet, dass jegliche Position extrem vereinfacht ist und noch weniger Raum für Ambiguität bietet als beispielsweise Youtube. Unterschiede gibt es auch im Monetarisierungsmodell. Als Youtuber verdient man direkt an Anteilen geschalteter Werbung auf den eigenen Videos. Man kann theoretisch unbegrenzt viel Geld machen. Tik Tok hingegen verteilt Tantiemen aus einem zentralen, regionalisierten Topf. Je mehr Leute sich anmelden, desto weniger bleibt für den einzelnen User. Außer Tik Tok vergrößert irgendwann diese Töpfe. Da werden wir in den nächsten Jahren noch Streitigkeiten zwischen den Medienschaffenden und der Plattform erleben dürfen. So übrigens auch in letzter Zeit auf Youtube geschehen.«

Tik Tok selbst war bereits im Juli 2020 Politikum, damals allerdings eines der republikanischen Administration. Donald Trump zeigte sich erbost über eine Sabotageaktion, in der sich mutmaßliche User organisiert hatten und haufenweise kostenlose Tickets für seine Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, Oklahoma, wegschnappten. Infolgedessen versuchte Trump per präsidialem Dekret (Executive Order), jegliche Geschäfte mit dem chinesischen Mutterkonzern Byte-Dance in den USA verbieten zu lassen. Er sprach von Spionageabsichten der Kommunistischen Partei, Gefährdung der nationalen Sicherheit usw. usf.

Am 11. März 2022 berichtete die Washington Post, seit 2013 die Hauszeitung des Amazon-Gründers Jeffrey Bezos, über ein bemerkenswertes Ereignis. Das Weiße Haus, genauer der Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten (White House National Security Council), lud zur Propagandaschulung für die neue, digitale Medienwelt. Besonders einflussreiche Tik-Tok-Influencer wurden an zwei Tagen in der offiziellen Sicht aufs Kriegsgeschehen unterrichtet. Willkommen zu diesem Briefing war ein erlauchter Kreis von Produzenten zumindest oberflächlich politischer digitaler Inhalte mit Klickzahlen im Millionenbereich. Der Tonfall bei diesem Treffen stieß anscheinend sogar den Unbedarfteren sauer auf. Der ukrainischstämmige Tik-Toker Jules Suzdaltsev beschrieb die Atmosphäre folgendermaßen: »Das fühlte sich an wie eine Pressekonferenz für Kindergartenkinder.« Wohl ganz im Geiste der Grundschullektion im NATO-Denken von Kamala Harris zehn Tage zuvor.

Pömpel am Bauch

Zentraler Ansprechpartner für das Weiße Haus war die Non-Profit-Organisation »Gen Z for Change«, die zuvor noch den wenig subtilen Namen »Tik Tok for Biden« trug. Auf der Website dieser staatstreuen Interessengemeinschaft sieht man bunte Regenbogen und Menschen. Alle Hautfarben, sexuellen Präferenzen, Geschlechtsmodelle und Gewichtsklassen werden im Charakterportfolio präsentiert: »Gen Z for Change begann ursprünglich als Zusammenschluss von Tik-Tok-Produzenten, die ihre Reichweite nutzbar machen wollten, um Donald Trump und dessen hasserfüllte Anschauungen zu besiegen. Gen Z for Change hat die Absicht, unsere kollektiven Möglichkeiten weiterhin für grundlegende Veränderungen in unseren Communitys nutzbar zu machen, ›Whistle­blower tiplines‹ zu sabotieren (in diesem Fall Anlaufstellen für Denunzianten, die beispielsweise Informationen über Menschen verbreiten, die gegen Schwangerschaftsabruchsgesetze verstoßen – jW) oder auf Abgeordnete Druck auszuüben, Klimaschutzgesetze zu verabschieden …«

Soviel Hybris muss man sich auch erst mal leisten wollen. Und eigentlich wird dem demokratischen Establishment viel verziehen, aber diesmal konnte nicht einmal die Comedy-Show »Saturday Night Live« widerstehen. In der Ausgabe vom 12. März 2022 mimte James Austin Johnson einen leicht senilen Joseph Biden, der sich selbst als »Festnetztelefon unter den Präsidenten« bezeichnete. Die Tik-Toker, als aufmerksamkeitssüchtige Naivchen parodiert, schlugen unter anderem vor, Putin zur Besänftigung ein leckeres Essen zu kochen. Einer der Einflussreichen erschien mit einem an den Bauch genippelten Pömpel zum Meeting. Alles also erwartbar handzahm. Die echten Tik-Toker wiederum kommentierten und ironisierten den Sketch selbst auf ihren Kanälchen. So frei – liebe Russen, liebe Chinesen, liebe Venezolaner – ist nämlich unsere Demokratie!

Mit strenger Miene

Hierzulande erledigt es der öffentlich-rechtliche Rundfunk, im Interesse der Bundesregierung auf coolen Kanälen präsent zu sein. »Funk« (in Großbuchstaben) heißt das »Content-Netzwerk von ARD und ZDF«, das um die 70 verschiedene Formate für alle gängigen Plattformen für 14- bis 29jährige produziert. Den aktuellen militärischen Konflikt nimmt »Funk« zum Anlass, um beispielsweise Interviews mit Jugendlichen aus beiden Kriegsparteien zu führen. Das neue Talkformat »Im Krieg« erkundigt sich regelmäßig über die aktuellen Befindlichkeiten und Einschätzungen von Oleksandra aus der Ukraine und Georgi aus Moskau. Letzterer muss mit verzerrter Stimme, Mundschutz und Sonnenbrille vor der Webcam sitzen, weil er sonst angeblich direkt nach Sibirien verschickt wird. Moderatorin Imke Wrage, freie Journalistin vor allem für Zeit und Spiegel, schwitzt dabei bittere Betroffenheit aus jeder Pore. Mit der strengen Miene einer pietistischen Hilfsschullehrerin sortiert sie Diktatur und Demokratie, Opfer und Aggressor auf Linie. Ein anderes »Funk«-Video trägt den Titel »Ohnmachtsgefühl im Krieg in der Ukraine: Können wir überhaupt noch etwas tun?« Dieser Tage wird auf allen Fronten mit allen erratischen Mitteln gekämpft.