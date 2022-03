Was der Komponist wollte

Markus Werner Musik zum Stummfilm »Das neue Babylon« (1929): Babylon-Orchester Berlin unter Miguel Pérez Iñesta

Werke von Dmitri Schostakowitsch sind nicht eben selten zu hören. Ist es dennoch sinnvoll, wenn das Konzerthaus Berlin dem Komponisten über fast zwei Wochen eine Hommage darbringt? Ja, wenn dadurch Zusammenhänge erkennbar werden; wenn Stücke, die sich sonst vereinzelt auf Programmen finden, zueinander in Beziehung treten.

Es gab Bearbeitungen zu hören: Schostakowitsch für Orgel gesetzt oder von der »Jazzrausch Bigband« in »Technojazz« verwandelt. Eine Wiederaufführung des Dokumentarfilms »Nahaufnahme Schostakowitsch« stützte die üblich gewordene Sichtweise, dass Schostakowitsch kein kommunistischer Künstler gewesen sei, sondern ein Stalin-Opfer, zudem in seiner Musik ein aufrichtiger Widerständler. Ob die sowjetischen Behörden in den vielen Jahren nach Stalins Tod, in denen Schostakowitsch unbehelligt als der repräsentative Komponist seines Staats auftrat, nicht merkten, dass unter ihren Ohren ständig oppositionelle Manifeste auf die Konzertpodien kamen? Unwahrscheinlich. Aber die Probe können nur die Kompositionen selbst liefern, nicht ihr Framing. Hier nun waren einige Schwierigkeiten zu überwinden.

Die St. Petersburger Philharmoniker wollten Schostakowitschs 5. Sinfonie spielen. Der Auftritt hätte wohl wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt werden müssen, wäre er nicht zuvor wegen Corona zurückgezogen worden. Krzysztof Urbanski wollte mit dem Konzerthausorchester eigentlich die 7. Sinfonie, »An die Stadt Leningrad«, von 1941 aufführen. Doch befürchtete er nun, laut Programmheft, dass die Komposition »unangemessen erscheinen« könnte. Also wurde das Werk, das Widerstand gegen den Faschismus zum Thema hat, gestrichen und durch wiederum die 5., für Urbanski »wahrscheinlich das persönlichste Werk« Schostakowitschs, ersetzt.

Um gerecht zu bleiben: Die dadurch eingesparte Zeit erlaubte es, zusätzlich Karl Amadeus Hartmanns »Concerto funèbre« aufs Programm zu setzen. Dieses Violinkonzert von 1939 zeigt nicht nur Trauer über die Opfer des Faschismus, sondern markiert auch Aufbegehren; Berthold Seliger hat es in dieser Zeitung im vorigen Herbst eingehend gewürdigt. Kolja Blacher machte als Solist sämtliche Nuancen seines Parts hörbar. Die Orchesterbegleitung blieb ein wenig diffus. In der 5. Sinfonie dann hob Urbanski viele Details hervor. Durch seltsame Temporückungen aber zerbrach stellenweise der Zusammenhang. Das erzeugte vielleicht Effekte (der Jubel war groß) – zur Erkenntnis trug es wenig bei.

Die bereits in jW am 22. März besprochene Aufführung der 8. Sinfonie unter Christoph Eschenbach, die Einzelheiten und Ganzes in einen Zusammenhang brachte, war um Welten besser. Während aber Eschenbach mit Walentyn Sylwestrows »Gebet an die Ukraine« aufdringlichen Kitsch darbot, stand vor Hartmann und der 5. Sinfonie eine »Melodie« des 2020 verstorbenen ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk für Solocello und Streichquartett: eine gemessene Trauermusik von solider Einfachheit, auch von einer Dezenz, die es erlaubt, der Toten zu gedenken, ohne sich emotional dumm zu machen.

Nach der Absage des St. Petersburger Orchesters war der Klavierabend Elisabeta Leonskajas nun Auftakt der Hommage. Die zweite Klaviersonate Schostakowitschs von 1942 zeigte sie mit allen Qualitäten. Die Marschrhythmen des Eingangssatzes etwa hörte man deutlich markiert, dabei eher federnd und gar nicht brutal. Das Chaconne-Finale erwies sich als mächtiger Variationenzyklus, der auch im Sologenre die Konflikte der Entstehungszeit verdeutlichte. Das von dem Pianisten Boris Giltburg verstärkte Pavel-Haas-Quartett machte nachvollziehbar, weshalb Schostakowitschs Klavierquintett von 1940 mit einem Stalin-Preis ausgezeichnet wurde: prägnante Themen, ausgefeilte kontrapunktische Verarbeitung und als Ende ein positiver Ausblick, der nicht einfach gesetzt, sondern aus der Entwicklung hergeleitet ist. Viel später, im Sommer 1975, entstand Schostakowitschs Sonate für Viola und Klavier. Antoine Tamestit und Alexander Melnikow bewiesen, dass das Klischee vom alten, resigniert-todesbereiten Komponisten nicht zutrifft: Auch in diesem letzten Werk gibt es neben zerbrechlich wirkenden Passagen Aufbegehren, Streben nach Schönheit und eine Lustigkeit, die grimmig klingt, vielleicht sarkastisch ist, doch keineswegs zynisch.

Was aber wollte Schostakowitsch? Eine Antwort gibt vielleicht die früheste der gespielten Kompositionen, die Musik zu Grigori Kosinzews und Leonid Traubergs »Das neue Babylon« von 1929. Die ungekürzte Fassung des Films, die gezeigt und vom Babylon-Orchester Berlin unter Miguel Pérez Iñesta begleitet wurde, ist dramaturgisch schlüssiger als die im Internet abrufbaren Versionen und lässt Privatem mehr Raum. Doch zentral sind in jeder Fassung die Kämpfe der Pariser Commune von 1871, und die politische Lehre bleibt die gleiche: Die Commune scheiterte, weil sie die Gewaltbereitschaft ihrer Feinde unterschätzte und nicht schnell und hart genug vorging. Schostakowitsch, der mit Kosinzew bis in die letzten Jahre seines Lebens zusammenarbeitete, hatte unter Konflikten in der Sowjetunion zu leiden. Dies ändert nichts daran, dass er auf seiten der Revolution stand.