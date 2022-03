Boris Roessler/dpa Sonntag in Saarbrücken: Die künftige Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auf der SPD-Wahlparty

Am Mittwoch höhnte die FAZ: »Der Strukturwandel hängt am Saarland wie Dibbelabes und Schales.« Der »Dauerumbau der Industrie« ist demnach typisch wie ein Kartoffelgericht. So redet die herrschende Klasse, wenn sie sich sicher wähnt.

»Strukturwandel« bedeutet Stabilisierung von Profit plus soziale Unsicherheit, Existenznot und Armut. Im Saarland geht das so seit Jahrzehnten. Leistungen der sogenannten sozialen Mindestsicherung erhielten 2019 dort 9,9 Prozent der Bevölkerung – Platz fünf im Bund. Wer hier Jobs versprechen kann, zieht Wähler an. Das gelang einst der SPD bis 1999, der CDU mindestens bis 2017. Danach hatte das Land bei der Tesla-Ansiedlung das Nachsehen. Der größte Industriebetrieb ist nun mit 9.000 Beschäftigten ein Getriebewerk des Autozulieferers ZF. Getriebe werden aber in Elektroautos nicht gebraucht. Die FAZ rechnete vor: »Während die Wirtschaftsleistung im Bund seit 2000 im Schnitt um 1,1 Prozent gewachsen ist, waren es im Saarland nur 0,3 Prozent.« Vage Hoffnungen richten sich auf ein chinesisch finanziertes Batteriewerk und darauf, dass das Ford-Werk in Saarlouis bleibt.

In der Jobfrage kann die künftige SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auf Hilfe aus dem Kanzleramt rechnen. Das gehört zum Pfründensystem der Parteien. 16 Jahre CSU-Bundesverkehrsminister haben sich für Bayern gelohnt. Ausnahme bleibt Ostdeutschland, für das sich die ostdeutsche Angela Merkel nie besonders engagierte. Möglich, dass die Hoffnung auf Hilfe einige Stimmen brachte. 2017 wurde bei den Landtagswahlen im Saarland jedenfalls noch der »Schulz-Zug« gestoppt, die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz hatte sich erledigt. Jetzt erhält die SPD fast 14 Prozentpunkte mehr. Das hat auch mit Personen zu tun, vor allem aber mit Versprechen. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sah am Wahlabend bei »Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektive« richtig den entscheidenden Grund für den Erfolg.

Die kleineren Parteien hatten im Saarland dazu nichts anzubieten, ihre Existenzweise war Krakeel. Nur die AfD schaffte es über fünf Prozent. Zieht die wildeste deutsche Kriegspartei, die Grünen, auch nach dem amtlichen Endergebnis nicht in den Landtag ein, ließe sich fast konstatieren: Das Saarland hat den Frieden gewählt. Aber da ist die SPD davor. Über Die Linke ist nichts weiter zu sagen, außer: Ihr Absturz ist nicht auf den Parteiaustritt Oskar Lafontaines zurückzuführen, sondern auf das, womit er ihn begründete: Der Verlust des sozialen und friedenspolitischen Gründungskonsenses. Die politischen Geisterfahrer in Partei- und Bundestagsfraktion arbeiten, wie sich am Montag zeigte, weiter am politischen Selbstmord: Sie sind faktisch für Aufrüstung und Waffenexporte.

Welchen Einfluss herrschende Hetze und Rüstungswahn auf das Wahlergebnis hatten, ist unklar. Fest steht: Es gab kein Votum gegen die Kriegsparteien. Das ist schlimm genug.