Russland: Slowakische Diplomaten ausgewiesen

Moskau. Russland hat drei slowakische Diplomaten ausgewiesen. Wie das Außenministerium am Montag in Moskau mitteilte, erfolgt die Ausweisung in Reaktion auf den gleichen Schritt durch die slowakische Regierung, die zuvor drei russische Diplomaten des Landes verwiesen hatte. Der slowakische Botschafter sei einbestellt worden. (AFP/jW)