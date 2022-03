»Ocean Viking« darf Gerettete in Italien anlanden

Rom. Die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée darf 158 im Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge nach Italien bringen. Die »Ocean Viking« steuere den Hafen von Augusta auf Sizilien an, schrieb die Organisation am Montag auf Twitter. Am Donnerstag hatten die Seenothelfer 30 Menschen gerettet, am Freitag kamen weiter 128 Asylsuchende in Seenot hinzu. Zwei Menschen seien bei dem letzten Einsatz vor der libyschen Küste in dem Schlauchboot tot aufgefunden worden. Am Sonntag war bereits eine schwangere Frau von der italienischen Küstenwache von der »Ocean Viking« evakuiert worden. (dpa/jW)