»Wir sind keine Existenzhilfe«

Der Krieg in der Ukraine und die Preissteigerungen werden für die Tafeln zur Belastungsprobe. Es gibt weniger Spenden, zugleich nimmt die Nachfrage von Bedürftigen weiter zu. Wie stellt sich diese Mangelsituation aktuell dar?

In den vergangenen Jahren schlitterten wir von einer Krise in die nächste. Seit zwei Jahren dauert die Pandemie an. Menschen erhielten während der Lockdowns nur Kurzarbeitergeld oder verloren ihre Jobs. Vor etwa einem Monat begann der Krieg in der Ukraine. Seither steigen durch die Geflüchteten die Zahlen derer an, die auf die Tafeln dringend angewiesen sind. Nicht nur in Gebieten wie Berlin, wo die meisten Geflüchteten ankommen, kommen mehr Betroffene zu den Tafeln. Insgesamt kommen mehr Menschen, die sich aufgrund steigender Energie- und Lebensmittelpreise keine Teilhabe mehr leisten können. Es ist ein bundesweiter Trend.

In welche Lage bringt diese Belastung die bundesweit rund 60.000 Helferinnen und Helfer der Tafel?

Mehr als 90 Prozent von ihnen arbeiten ehrenamtlich für die Tafel. Es ist eine bürgerschaftliche Bewegung, die den von Armut betroffenen Menschen insgesamt helfen möchte. Wir betreiben Lebensmittelrettung. Schon als 2015 viele Geflüchtete hier ankamen, war es eine Herausforderung. Aktuell kommen wieder viele Menschen, die oft psychisch belastet sind, weil sie während der Flucht aus der Ukrai­ne Traumata erlitten haben. Die Helferinnen und Helfer, die für die Tafeln arbeiten, haben einen guten Umgang damit. Ihre Hilfeleistung in dieser besonderen Situation ist groß. Wichtig ist, dass sie dafür gesellschaftliche Anerkennung erhalten. Sie brauchen zudem logistische Unterstützung, Förderungen für die Lagerhaltung und Transportkosten.

Fordern Sie mehr bezahltes Personal?

Nein. Aber die Ampelregierung sollte sich nicht komplett auf das ehrenamtliche Engagement verlassen. Die damit verbrachte Zeit sollte bei der Rente anerkannt werden. Wir fordern sie vor allem auf, konkrete und schnelle Hilfe für armutsbetroffene Menschen zu leisten, um die Nachfrage bei den Tafeln langfristig zu senken und so zu entlasten. Ein einmaliger Zuschuss von 100 Euro für Hartz-IV-Bezieher reicht nicht, um die Krisenkosten auszugleichen. Die monatliche Erhöhung von drei Euro ist bei weitem nicht genug. Wie soll ein Erwachsener von 449 Euro leben? Es kann nicht sein, dass in so einem reichen Land wie Deutschland das Geld für so viele Menschen nicht zum Leben ausreicht. Die Regierung hat es nicht geschafft, die Sanktionen bei Hartz IV abzuschaffen. Mit dem neu beschlossenen Energiepreisentlastungspaket wird mit der Gießkanne an jeden etwas verteilt: auch an Menschen, die das gar nicht benötigen! Man muss genau hinschauen, wer das Geld braucht. Da ist deutlich etwas ins Ungleichgewicht geraten.

Wie stellt sich die Lage vor Ort bei den Tafeln dar?

Wir können nur verteilen, was wir erhalten. Auch weil gehamstert wird, erhalten wir weniger Lebensmittel. Die Tafel, mit dem ehrenamtlichen Engagement betrieben, kann nur ein Zubrot darstellen. Für die Grundversorgung der Bevölkerung, damit nicht große Teile in Armut versinken, muss der Staat politisch sorgen. Das können wir nicht leisten.

Das klingt, als gäbe es schon lange ein grundsätzliches Missverständnis darüber, welche Hilfe ehrenamtlich zu leisten ist und welche Probleme nur sozialpolitisch zu lösen sind.

Bürgerschaftliches Engagement darf nicht dazu dienen, staatliches Versagen zu kaschieren. Mit Minijobs oder Niedriglohn klappt es nicht, gesellschaftlich teilzuhaben, auch wenn letzterer jetzt zwölf Euro betragen soll. Wir fordern statt dessen 100 Euro Zuschuss pro Monat. Auch Regelsätze und Sozialleistungen müssen angehoben werden. Die Versorgung der Menschen ist Aufgabe des Staates. Wir von den Tafeln unterstützen nur, wir sind keine Existenzhilfe. Unser Anliegen ist es, kurzfristig in Not geratene Menschen zu unterstützen.