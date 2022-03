Tarifeinigung für Flugsicherheitskräfte

Berlin. In den Tarifverhandlungen für rund 25.000 Beschäftigte der Flughafensicherheit gibt es eine Einigung. Wie die Gewerkschaft Verdi am Montag nachmittag mitteilte, wurde mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDSL) eine dreistufige Tariferhöhung über eine Laufzeit von 24 Monaten vereinbart, die für einzelne Berufsgruppen unterschiedlich hoch ausfällt. Demnach steigen die Bezüge der Sicherheitsleute im laufenden Jahr zwischen 4,4 und 7,8 Prozent. Bis zum Jahresbeginn 2024 soll außerdem die Angleichung der Löhne zwischen West- und Ostdeutschland abgeschlossen sein. Der Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper sagte am Montag, die BDSL hätte »endlich ein annehmbares Angebot vorgelegt«. Der Verband bestätigte gegenüber dpa eine Einigung, äußerte sich zu Details jedoch nicht. (dpa/jW)