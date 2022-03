Mutmaßlicher IS-Anschlag und Gipfeltreffen in Israel

Tel Aviv. Nach dem tödlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Chadera hat die Polizei laut Radio sechs Verdächtige in der arabischen Stadt Umm Al-Fahm im Norden des Landes festgenommen. Bei den beiden Attentätern handelt es sich um arabische Israelis aus dem Ort, wie der Rundfunk am Montag berichtete. Ministerpräsident Naftali Bennett bezeichnete die beiden als Unterstützer der Dschihadistenorganisation »Islamischer Staat« (IS). Bei den Toten in Chadera handelt es sich demnach um zwei 19jährige Grenzpolizisten. Ebenfalls am Montag fand in Israel ein Gipfeltreffen mit vier arabischen Staaten und US-Beteiligung statt. Die Außenminister Ägyptens, Bahrains, der Vereinigten Arabischen Emirate und Marokkos kamen im Süden des Landes mit ihren Amtskollegen Jair Lapid aus Israel und Antony Blinken aus den USA zusammen. (dpa/jW)