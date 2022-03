Nachschlag: Noch unangenehmer

imago images/YAY Images Den Bachelor gibt’s auch in erträglichen Häppchen

Würden auch Sie gern bei den aktuell wichtigen Ereignissen mitreden – können aber Formate wie Germany’s Next Topmodel oder Der Bachelor nicht ausstehen? Youtube hat die Lösung: Reactionvideos. Creators nehmen Ihnen die Arbeit des Blödsinnguckens ab und servieren in eigenen Videos die Highlights mit mal mehr, mal weniger lustigen Kommentaren. Eine Person, die das besonders gut kann, ist Mirella. Sie macht sich über den Bachelor Dominik – ein sexistischer Macho, wer hätte das gedacht! – und die Kandidatinnen genauso lustig, wie Sie und ich es täten, könnten wir »Reality TV« länger als fünf Minuten aushalten. Und sie stellt richtigerweise fest: Es wird immer unangenehmer. Doch bald ist es geschafft, am Mittwoch wird das Finale ausgestrahlt. Und spannend bleibt’s: Wer wird wohl die letzte Rose bekommen? (ahe)