Anno … 13. Woche

imago/imagebroker

1777, 1. April: In Leipzig wird Friedrich Maximilian Klingers Schauspiel »Sturm und Drang« uraufgeführt. Es gibt der ganzen in Reaktion auf die als lebensfremd empfundene Aufklärung entstandenen literarischen Epoche des Sturm und Drang den Namen.

1867, 30. März: Infolge der schwierigen finanziellen Lage des Russischen Reiches nach dem Krim-Krieg verkauft Russland seine Kolonie Russisch-Amerika, das heutige Alaska, für die Summe von 7,2 Millionen Dollar an die USA. Der Verkauf gilt als einer der billigsten Landkäufe der Geschichte.

1942, 28./29. März: Mit dem Luftangriff auf Lübeck beginnt die Royal Air Force mit ihrer kurz zuvor beschlossenen Strategie der Flächenbombardements auf Großstädte innerhalb Nazideutschlands. 320 Menschen sterben, große Teile des historischen Lübeck werden zerstört.

1947, 1. April: In Stuttgart wird der Reclam Verlag durch den Eigentümer Ernst Reclam neu gegründet, zunächst nur als Filiale des Leipziger Stammhauses. Als 1950 der Stuttgarter Standort zum Hauptsitz des Unternehmens erklärt wird, untersagen die DDR-Behörden die Führung des Leipziger Betriebs vom Westen aus. Es kommt zur Spaltung, so dass zwei Reclam-Verlage bestehen. 1990 schließen beide ein Kooperationsabkommen. 1992 wird der Leipziger Verlag reprivatisiert. Seitdem gehört er als Tochtergesellschaft Reclam-Bibliothek Leipzig zu dem Stuttgarter Konzern.

1957, 1. April: Insgesamt 9.733 Wehrpflichtige des Geburtsjahrgangs 1937 treten ihren »Dienst« in der Bundeswehr an. Sie sind die ersten Soldaten, die aufgrund der im Juli 1956 eingeführten Wehrpflicht einberufen werden. Die Dauer beträgt zunächst 12 Monate. 1962 wird sie auf 18 Monate verlängert. Auch die Zahl der Einberufenen steigt bald an. 1973 erreicht sie mit 229.055 Wehrpflichtigen ihren Höchststand. 2011 wird die Wehrpflicht offiziell ausgesetzt.

1982, 2. April: 5.000 argentinische Soldaten landen auf den 1833 von Großbritannien in Besitz genommenen Falkland-Inseln (»Islas Malvinas«) im Südatlantik und zwingen die 79 dort stationierten Marineinfanteristen nach kurzem Kampf zur Kapitulation. Die britische Regierung unter Margaret Thatcher entsendet daraufhin einen Flottenverband, der die Kronkolonie mit Waffengewalt zurückerobern soll. Die kriegerischen Auseinandersetzungen enden am 14. Juni mit einem Sieg Großbritanniens.