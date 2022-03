In Zwischenzeiten

Christian Hartmann/REUTERS Im Garten: Peter Handke (Chaville, 2019)

Zunächst ist da ein Sprachgenuss, der animiert, sich einzulassen. »Genug jetzt ins Leere geschaut.« Aufbruch, es geht los. Wohin? Neugier ist geweckt und zugleich die Versuchung, einzusteigen in die Wechselrede der zwei von Peter Handke präsentierten »Narren«, die sich in einem melodiösen »Zwiegespräch«, so der Titel eines druckfrischen Stücks, in die Tiefen ihrer Geschichte, und der Geschichte, begeben.

Der eine ständig mit seinem Urbild vor Augen, einem Haus auf Kindertheaterbühne, die Spielhandlung erinnert er nicht, nur seine Erwartung, dass sich die Tür in der Kulisse endlich öffnet, was nicht geschieht. Doch der Gedanke, der Wunsch, das Wollen bleiben und sorgen auf der Strecke durch Zeit und Umgebung für einige Überraschungen.

Der andere, mit einem »Tagtraum« vor Augen oder dahinter, in dem er seinem Urahn zuzwinkert, dem Großvater, der in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs in Slowenien und Galizien lag, eine Spielernatur, die sich hat einspannen lassen, »sogar belustigt, mitgespielt« hat. Der war zugleich Spieler und Marionette, die sich »auf Knopfdruck« mitdrehte, aber anders als die anderen, in mehrere Gegenrichtungen, nicht zu durchschauen, ein Außenstehender, vielleicht ein Outlaw?

Jedenfalls reflektieren zwei besondere Narren, »ein jeder auf seine Weise«. Über Zeitenbrüche und »Human behavior« (Björk). »Besondere«, das sind die, die sich im Dialog durch ihre Zweifel an den Vor-Generationen und deren Idealisierung durch die Enkel schlagen, durch die »Großväterverklärungsgeschichte« im In-Zwischen der Zwischenzeiten, als Singen verboten war und die Sprache von einer »Unsprache wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte« ersetzt wurde. »Und so habt ihr dazu euer ›Ja!‹ gebrüllt.« Die Enkel würden hereinfallen auf ein »grundfalsche Güte ausstrahlendes Großvatertum« und weitergehen auf dem erbärmlichen Irrweg: die Geschichte vom Heldentum und, vor allem, von der Unschuld jener Großväter vererbt an die eigenen Enkel.

Man nehme sich »ein wenig Geduld fürs Erzählen« der Narren, um dann in ein Stadium der »Geduld durch das Erzählen« einzutreten, und es wird sich dem Zuhörenden die Welt erschließen, stimulierend Intellekt und Phantasie. Die Präzision des Schriftstellers im Umgang mit Sprache verwandelt das Erzählte in Bilder und Handlung, die eine fast unheimliche Sogkraft erzeugen – ein individueller Gedankenkonverter: In der persönlichen Adaption erstehen eigene Imaginationen des Selbst-Erlebten und werden zu einem dauernden Moment der Selbsterfahrung.

Zum Beispiel wenn Handke den einen Protagonisten eben jenen Besuch eines Theaterstücks, dessen Handlung er längst vergessen hat, berichten lässt, wie dieser als Schulkind ausschließlich darauf wartet, »daß die Haustür dort aufgeht und ein Mensch, und zwar ein einmaliger, noch keinmal mir zu Augen gekommener, heraustritt zu mir, nein, zu uns Zuschauern« – dann fliegt die Phantasie in philosophische Sphären und bleibt doch fest verankert in der Vorstellungswelt des Betrachtenden, in dessen Warten und Erwartungen, Zweifel und Hoffnung darauf, dass Türen und Fenster sich öffnen, dass sich die Leere füllt.

Oder wenn einer der Narren auf ein Friedhofswohnhaus stößt, mitten im Totenfeld stehend, doch offenbar bewohnt. Es war zwar niemand zu sehen in den zwei Etagen, doch war es »gleichwohl ohne Eindruck von Abwesenheit, jedenfalls keiner von Dauer. Augenblick um Augenblick Anwesenheit, Fülle der Anwesenheit«, so beschreibt der Dichter das Anwesen und deutet von neuem seine Hoffnung an: »Gleich geht’s los! Habe ich gedacht.« Sein Warten, seine Erwartung.

»Und dann, und dann – nein, keine Tür ist aufgegangen, kein Fenster aufgesprungen, sondern tief im Innern des Hauses hat ein Bildschirm, ein kinowandgroßer, aufgeleuchtet, und schon hat ein Film da gespielt« – eine Hollywoodszene. »Ich kenne das Leben / Ich bin im Kino gewesen«, besangen 1980 Fehlfarben die erschreckend weitverbreitete Nichtwirklichkeit der Medienwelt, damals noch nicht mal digital. In-Zwischen haben Theater und Kino ihre Inspiration, ihre dauerhafte Wirkung, »das lebendige Wort« verloren, schnell aus dem Sinn – »vorderhand, oder für immer?« lautet Handkes besorgte Frage.

»This is a song of hope«, kündigt Robert Plant »Stairway to Heaven« auf der Doppel-Live-LP »The Song Remains the Same« an. Peter Handkes »Zwiegespräch« ist ein wundersames Hoffnungslied: voller Musikalität: Es spitzt sich zu – und löst sich im Gleichklang auf. Das Happyend sei verraten. Der finalen Frage »Komme eine Zeit, da das Wünschen wieder helfen wird?« folgt das Postulat als Versprechen: »Ja, komme sie!«

»Ja, komme sie!« fordern die Zwiegesprächler und verlangen von sich selbst: »Daß wir zwei doch keine Ruhe geben! / Wir haben kein Recht auf Ruhe. Unsereiner hat auf Ruhe kein Recht.« Handkes Sound der Hoffnung lässt hoffen.

Der Autor widmet sein Stück übrigens Otto Sander (1941–2013) und Bruno Ganz (1941–2019), langjährigen Freunden. Sie spielten 1987 in Wim Wenders’ »Der Himmel über Berlin«, dessen Drehbuch Handke geschrieben hatte. Und bereits 1971 traten sie zusammen in »Der Ritt über den Bodensee« in der Inszenierung von Claus Peymann und Wolfgang Wiens als Emil Jannings (Sander) und Heinrich George (Ganz) auf: darstellend zwei herausragende Akteure, die Großvätergeneration, im Zwiespalt zwischen Kunst und Propaganda, dem sie unterliegen. Die Enkel machten es besser. Das ist bekannt, aber vergangen.

Wie die Achtundsechziger längst vergangen sind. In Handkes »Spuren der Verirrten« von 2006 stimmen zum Schluss »alle gemeinsam« das Couplet an: »Als ich dachte: Hase lauf! / vor dem leeren Winteracker, / und als dann da wirklich der Hase lief: / Das waren noch Zeiten. / Das war die Zeit.« Unabhängig davon, ob die Zeit tatsächlich reif ist, wird der Gedanke Wirklichkeit.