Rausschmiss per Video

Henry Nicholls/REUTERS Ex-Labour-Chef Jeremy Corbyn spricht bei Protesten gegen P & O Ferries am 18. März in London

Es war ein Schock, der Ende vergangener Woche die Besatzungen der britischen Fähren der Reederei P & O Ferries ereilte: Völlig überraschend erhielten sie (siehe jW vom 24.3.) per Videobotschaft in geradezu beleidigender Kürze und Form die Nachricht: »Euer letzter Arbeitstag ist heute.« Auf den Ärmelkanalfährlinien Dover–Calais und Hull–Rotterdam sowie auf den Verbindungen Liverpool–Dublin und vom schottischen Cairnryan ins nordirische Larne wurden insgesamt rund 800 Seeleute mit sofortiger Wirkung gekündigt. Die entsprechenden Fährverkehre wurden für unbestimmte Zeit komplett eingestellt.

Mehr als 20.000 Passagiere sowie mehrere hundert Lkw wurden bislang auf diesen Linien befördert – täglich. Prompt bilden sich seither in den betreffenden Häfen lange Schlangen, und nicht nur bei den geschassten Seeleuten herrscht blanke Wut. P & O begründet seinen Schritt mit angeblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Man habe im vergangenen Jahr ein Minus von rund 100 Millionen Pfund (ca. 120 Millionen Euro) verbuchen müssen, wurde P & O in diversen Medien zitiert, der Mutterkonzern sei nicht mehr bereit, diese Verluste auszugleichen.

P & O Ferries gehört dem global tätigen Terminal- und Logistikkonzern DP World, einem staatlichen Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate mit Sitz in Dubai, das weltweit unter anderem knapp 100 Terminals betreibt. Am 10. März dieses Jahres, hat DP World nach Angaben des maritimen Infoportals Hansa ein Rekordergebnis für das Jahr 2021 mitgeteilt – ein Umsatzplus von 26,3 Prozent auf insgesamt 10,778 Milliarden US-Dollar (9,81 Milliarden Euro) und einen Gewinnzuwachs von 38 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar. Die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF) weist zudem darauf hin, DP World habe allein in den vergangenen zwei Jahren seinen Aktionären rund 376 Millionen US-Dollar Dividenden gezahlt. Laut ITF haben Recherchen der britischen Tageszeitung The Times ergeben, dass DP World im Zuge der Pandemiebewältigung trotz solch starker Geschäftsergebnisse mehr als 30 Millionen Pfund britischer Notfallfinanzierung kassiert haben soll.

Vor Einstellung des Fährverkehrs hatte P & O zunächst geplant, die Liniendienste aufrechtzuerhalten, und dafür eigens ausländische Ersatzmannschaften geschickt – nur konnten die nicht an Bord, weil die geschassten Besatzungen sich weigerten, ihre Schiffe zu verlassen. Sie folgten damit einer Anweisung ihrer Gewerkschaften, der National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) sowie der Transportgewerkschaft Nautilus International (die in der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien aktiv ist). RMT und Nautilus haben die britische Regierung zum sofortigen Eingreifen aufgefordert, »um die skandalöse Auslagerung von rund 800 Arbeitsplätzen ohne Vorankündigung zu stoppen«.

ITF-Generalsekretär Stephen Cotton berichtete, dass P & O in Dover und Hull »Busladungen« nicht gewerkschaftlich organisierter Besatzungen und mit Handschellen ausgestatteter Sicherheitskräfte eingesetzt habe, um die britischen Seeleute gewaltsam zu entfernen: »Wir sind schockiert und wütend.« Die Ersatzkräfte – angeblich indischer, russischer, philippinischer und ukrainischer Herkunft – sollen über zwielichtige Briefkastenfirmen mit Zweiwochenverträgen rekrutiert worden sein. Die Generalsekretärin der zum ITF-Dachverband gehörenden Europäischen Transportarbeiterföderation (ETF), Livia Spera, empörte sich, dass P & O eine von Pandemie und Kriegsereignissen geprägte Weltlage ausnutze für derart aggressive Outsourcingversuche. ITF und ETF haben DP World aufgefordert, mit RMT und Nautilus in einen »sinnvollen Dialog über die Zukunft von P & O Ferries« einzutreten. Beide erinnern nachdrücklich daran, dass der arabische Terminalkonzern sich ständig als fortschrittliches Unternehmen mit sozialer Verantwortung verkaufe. ETF-Präsident Frank Moreels mokierte sich über P & O: »Ihr Plan, die Jobs auszulagern, liegt in Trümmern.« Und mahnt: »Zu lange haben die politischen Eliten den Reichen erlaubt, reicher zu werden, und das auf Kosten der Arbeiterklasse.«

Immerhin zeitigt der Appell von RMT und Nautilus erste Erfolge: Die britische Regierung kündigte an, ihre Transportverträge mit P & O zu überprüfen, Abgeordnete schlagen Fährboykotts vor. Nach etlichen Protesten in den Fährhäfen hat die RMT für den heutigen Sonnabend zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. Die Tageszeitung Socialist Worker fordert von den Gewerkschaftsführern mehr Militanz, »um die P-&-O-Bosse zum Rückzug zu zwingen«.