Besuch bei Vasallen

Eastnews/IMAGO Die polnischen Gastgeber dürfen sich gewürdigt fühlen: Bidens Ankunft am Flughafen von Rzeszow am Freitag

Nein, inhaltlich zu besprechen gibt es für US-Präsident Joseph Biden in Polen nichts. Nichts, was er nicht auch schon bei den unmittelbar vorausgehenden Spitzentreffen in Brüssel hätte besprechen können. Eine »Unterrichtung über die humanitäre Lage der ukrainischen Flüchtlinge«, wie es das offizielle Protokoll als einen der Besuchsanlässe im Südosten Polens beschwor? Da hätte der Präsident viel zu tun, wenn er jedem humanitären Drama in seinem Machtbereich persönlich die Ehre erweisen wollte. Ein Besuch bei den in der Gegend stationierten Soldaten der 82. US-Fallschirmjägerdivision? Ist im Zeitalter von Videokonferenzen auch nicht wirklich erforderlich.

Aber, natürlich, die polnischen Gastgeber dürfen sich gewürdigt fühlen. Insbesondere Staatspräsident Andrzej Duda. Der steht in seiner zweiten Amtszeit, kann danach nicht wieder antreten und fühlt sich zu jung, um sich schon zur Ruhe zu setzen. Nachdem er seine erste Amtszeit als fügsamer Unterschreiber aller Gesetze der Regierungspartei PiS verbracht hat, versuchte er zuletzt, etwas eigenes Profil zu gewinnen, zum Beispiel durch sein Veto gegen ein Gesetz, das den Verkauf des US-Fensehsenders TVN an einen polnischen – und womöglich regierungsfreundlicheren – Investor erzwungen hätte. Das ist schon einen Bidenschen Händedruck wert, auch wenn Duda bei dessen Wahl auf dem falschen Bein gestanden und noch tagelang Donald Trump die Treue gehalten hatte.

Vor allem aber repräsentiert Duda Polens Rolle im aktuellen Konflikt in der Ukraine. Sie ist die des Heißsporns, der einen »gutgemeinten, aber unausgegorenen« Vorschlag nach dem anderen in die Debatte wirft und damit Biden und der NATO die Möglichkeit eröffnet, diese Vorschläge – vorerst – abzulehnen und sich damit als die Maßvollen darzustellen, die gegenüber Russland »nur« einen Wirtschaftskrieg führen, aber immerhin keine polnischen MiGs an die Ukraine weiterleiten. Zuletzt hatte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski im Salonwagen nach Kiew die Idee verkündet, eine »verteidigungsfähige NATO-Friedenstruppe« in die Ukraine zu schicken. Nach zurückhaltender Aufnahme weiter westlich wurde das angestrebte Schutzgebiet auf die Westukraine reduziert, was die Frage eröffnet, ob sich Polen eventuell im Fall einer ukrainischen Niederlage die Chance erhofft, aus der Konkursmasse die schöne Stadt Lwiw (UNESCO-Weltkulturerbe) unzerstört wieder an sich zu bringen, so wie sie vor 1939 zu Polen gehört hatte.

Im großen ist also alles abgekartet. Im Kleingedruckten setzt Biden aber schon Akzente. An diesem Sonnabend wird er in Warschau nicht nur Ministerpräsident Mateusz Morawiecki empfangen – das ist Protokoll –, sondern auch den Hauptstadtbürgermeister Rafal Trzaskowski. Der ist einer der »Hoffnungsträger« der liberalen Opposition. Soll heißen: Liebe PiS, wir brauchen euch nicht, ihr uns aber schon. Bildet euch nicht zuviel ein.