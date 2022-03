Stärkere Einbindung gefordert

Magdeburg. Stärker als bislang sollen Menschen mit Behinderung an Sport-, Freizeit-, Kultur- und Tourismusangeboten teilhaben können, forderten die Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern in einer am Freitag verabschiedeten Erklärung. Teilhabe an Freizeitaktivitäten müsse eine Selbstverständlichkeit für alle Menschen mit und ohne Behinderung in gleichem Maße sein und sei »kein Luxus«, sagte der Bundesbeauftragte Jürgen Dusel. Die Beauftragten fordern in der »Magdeburger Erklärung« zudem verbindliche gesetzliche Verpflichtungen zu barrierefreien touristischen Angeboten und Dienstleistungen privater Anbieter. (dpa/jW)