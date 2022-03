Auf der Abschussliste

Simon mayer/jW Karl-Liebknecht-Haus: Für manche Linken sitzt der Hauptfeind im eigenen Haus

Der Ältestenrat der Partei Die Linke ist ein vom Parteivorstand berufenes Gremium, das in der Partei nichts zu entscheiden hat, aber dem Vorstand »Vorschläge oder Empfehlungen« unterbreiten kann. So richtig hat das noch nie funktioniert. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl ging der Vorsitzende des Ältestenrats, Hans Modrow, mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, dass relevante Stellungnahmen des Gremiums im Vorfeld der Wahl vom Parteivorstand nicht berücksichtigt worden seien. Die Mehrheit des Ältestenrates steht vielen Positionen, die im Vorstand mehrheitsfähig sind, skeptisch gegenüber. Im Januar wandte sich Modrow mit einer kritischen Einschätzung zur Lage und zu den Perspektiven der Partei direkt an die beiden Vorsitzenden.

Nun steht der Ältestenrat im Zentrum einer Kampagne, die sich einerseits gegen ihn als Institution richtet. Zum anderen zielt diese auf innerhalb der Partei debattierte, von deren liberalem Flügel – der mit Waffenlieferungen an die Ukraine und mit der Aufrüstung der Bundeswehr kein grundsätzliches Problem mehr hat – allerdings für unzulässig erklärte Einschätzungen des Ukraine-Krieges. Für die Parteivorstandssitzung am Wochenende wurde vom geschäftsführenden Parteivorstand nach jW-Informationen am Freitag ein Tagesordnungspunkt »Abberufung des Ältestenrates« beantragt.

Lästiges Gremium

Die Vorlage für diesen Angriff auf ein vom regierungslinken Lager als lästig empfundenes Gremium liefert eine interne, zu Informationszwecken verschickte sechsseitige »Mitteilung über die Beratung des Ältestenrates der Partei Die Linke am 17.3.2022«. Die Journalistin Miriam Hollstein veröffentlichte am Donnerstag nachmittag einen Ausriss aus dem ihr von unbekannter Seite zugespielten Papier bei Twitter und bekundete, dass sie der Inhalt »sprachlos« mache. Als Hebel der Skandalisierung fungiert dabei insbesondere dieser Satz: »Die Frage, wie weit der Krieg in der Ukraine nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt, steht im Raum.«

Diese »in den Raum« gestellte, aber in dem Papier gar nicht beantwortete Frage löste umgehend ostentative Missfallensbekundungen aus. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss sprach bei Twitter von »Dreck« und forderte »Konsequenzen«; der stellvertretende Berliner Landesvorsitzende Tobias Schulze versicherte, dass der Ältestenrat »kein repräsentativ gewähltes Gremium« sei »und auch keins, was für die Partei sprechen kann«. Am Donnerstag abend wies Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler die »Aussagen aus dem Papier des Ältestenrats im Namen von Die Linke scharf zurück«. Die zuständigen Gremien würden »nun über entsprechende Konsequenzen beraten«. Fast zeitgleich verbreitete die Pressestelle der Partei eine Stellungnahme von drei Mitgliedern des Ältestenrates (Anni Seidl, Friederun Fessen und Sybille Stamm), in der es hieß: »Dieses Papier lag dem Ältestenrat nicht vor und ist vom Ältestenrat auch nicht abgestimmt oder beschlossen worden. Wir stellen fest: Wir sind der Meinung, es handelt sich um einen verbrecherischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.« Nach jW-Informationen hat sich der geschäftsführende Parteivorstand zu dem Vorgang noch am Donnerstag abend beraten. Vorab verbreitete der Spiegel, der Ältestenrat habe das Papier nach dem »Leak« abgeschwächt.

Neufassung bekannt

Das ist allerdings falsch. Bereits am Mittwoch – bevor jemand öffentlich von der ersten Fassung Notiz genommen hatte – wurde eine geänderte Fassung der »Mitteilung« verbreitet. Diese zweite Fassung lag seit Mittwoch auch jW vor. In ihr fehlt der fragliche Satz. Ersetzt wurde er durch diese Passage: »Mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukrai­ne sind größte Gefahren für die Erweiterung des Krieges verbunden. Mehr denn je ist die Politik herausgefordert.« Nach einer Mitteilung aus dem Umfeld des Ältestenrates gegenüber jW sind nachträgliche Korrekturen nicht unüblich; es sei schon vorgekommen, dass eine »Mitteilung«, die von der Leitung »nach den Schwerpunkten der Diskussion« im Ältestenrat erarbeitet wird, nach Anmerkungen von Mitgliedern des Ältestenrates überarbeitet wurde. Nach der Versendung der Neufassung der aktuellen »Mitteilung« am Mittwoch sei man davon ausgegangen, dass »alle Unklarheiten beseitigt« sind.

Bemerkenswert ist, dass der Bundesgeschäftsführer öffentlich »Konsequenzen« für die bereits überholte Fassung eines insbesondere zu Informationszwecken für den Parteivorstand erarbeiteten, also zunächst einmal internen und im Ältestenrat gar nicht abgestimmten oder beschlossenen Papiers androht, das mindestens 24 Stunden zuvor bereits überarbeitet worden war – nach jW-Informationen übrigens auch auf Bitten der Bundesgeschäftsstelle. Noch erstaunlicher ist, dass der geschäftsführende Parteivorstand auf dieser Grundlage eine Abberufung des Ältestenrates anstrebt. Die Pressestelle des Parteivorstandes bestätigte am Freitag auf Nachfrage gegenüber dieser Zeitung, dass dort am Donnerstag bekannt gewesen sei, dass die skandalisierte Fassung nicht mehr aktuell war. Auch Hollstein hatte am Donnerstag bei Twitter noch nachgeschoben, sie »höre gerade«, dass die von ihr verbreitete Fassung »nicht die endgültige Version« sei.

Ein Mitglied des Parteivorstandes sagte am Freitag gegenüber jW, dass durchaus offen sei, ob die Teile des Parteivorstandes, die den Ältestenrat beseitigen wollen, »bei diesem Hergang« auch eine Mehrheit dafür bekommen.