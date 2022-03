Tausende beteiligen sich an »Klimastreik«

Berlin. Bundesweit sind am Freitag in rund 300 Städten Tausende zumeist junge Menschen einem weiteren Aufruf der Klimabewegung Fridays for Future gefolgt. Nach Angaben der Aktivisten von Freitag nachmittag beteiligten sich im Bundesgebiet 220.000 Menschen. Demnach sollen in Berlin über 22.000, in Hamburg mehr als 12.000 Menschen dabei gewesen sein. Die Klimaaktivisten forderten den Stopp vön Öl- und Gasimporten aus Russland, kritisierten die Klimapolitik der Ampelregierung und forderten eine Abkehr von fossilen Energieträgern sowie einen stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien. (AFP/jW)