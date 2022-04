Neu erschienen

Mitteilungen

Im Mitteilungsblatt der Alfred-Klahr-Gesellschaft schreibt Mario Memoli über die Rolle des Wiener »Arbeiterzionismus« in der Rätebewegung nach dem Ersten Weltkrieg und in der Frühgeschichte der KPÖ. Paul Schuberth untersucht »musikalische Gewalt« in den Konzentrationslagern des deutschen Faschismus. Er schreibt darüber, »mit welcher Phantasie die NS-Täter Musik in den Dienst von Demütigung, Folter und Vernichtung stellten«. Leo Furtlehner hat die Arbeit des Linzer KPÖ-Gemeinderates Franz Kain zwischen 1977 und 1986 untersucht. »Recht empfindlich« habe dieser unter anderem auf alle Versuche reagiert, »das Statut und demokratische Gepflogenheiten zu missachten oder die Kompetenzen des Gemeinderates einzuschränken«. Beharrlich kritisierte Kain zudem die Politik der sozialdemokratischen Mehrheit im Gemeinderat, »deren Ziel es war, die Wohnungsfrage in Linz zu entpolitisieren«. (jW)

Mitteilungen der Alfred-­Klahr-Gesellschaft, Jg. 29/Nr. 1 (März 2022), 28 Sei­ten, 1,50 Euro, Bezug: Alfred-Klahr-Gesellschaft, Drechslergasse 42, A-1140 Wien, E-Mail: klahr.gesellschaft@aon.at

Aufsätze

Das aktuelle Heft der unregelmäßig erscheinenden Aufsätze zur Diskussion enthält einen Aufsatz von Rainer Werning über »die imperialen Bestrebungen der USA«. Heiner Karuscheit schreibt über »Marxismus, die Ökonomie der Zeit und Warenproduktion im Sozialismus«. Der gleiche Autor unternimmt es auch, das »Ende des DDR-Sozialismus« zu analysieren. Er schreibt dabei über die Veränderung des Bewusstseins der Arbeiterklasse 1989/90: »Im Prinzip will sie keinen Kapitalismus (das ergeben Befragungen in den Betrieben, die zu diesem Zeitpunkt frei stattfinden können). Dann jedoch erfolgt binnen weniger Wochen ein Umschwung, und zwar als direkte Reaktion auf die Wirtschaftspläne der Regierung Modrow.« Die Arbeiter hätten nämlich begriffen, »dass die von der neuen Regierung angekündigte Wirtschaftsordnung auf nichts anderes als den Kapitalismus hinausläuft«; den aber habe eine Mehrheit dann unter den Bedingungen, »die der Westen bietet«, haben wollen. Alfred Schröder schreibt über die »Coronapolitik und die Schande der Linken«. (jW)

Aufsätze zur Diskussion, Jg. 42/Nr. 94, 67 Seiten, Spendenempfehlung: 3 Euro, Bezug: AzD-Redaktion, Postfach 10 02 29, 45802 Gelsenkirchen, E-Mail: azd72@gmx.de