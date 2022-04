Vergessene Schicksale

Rico Mark Rüde/imago images/imagebroker Inzwischen bis auf die Kapelle abgerissen: Das 2012 stillgelegte Gefängnis »Ulmer Höh’« in Düsseldorf

Das bei Einheimischen als »Ulmer Höh’« oder »die Ulm« bekannte Gefängnis in der Düsseldorfer Ulmenstraße war zwischen 1933 und 1945 ein berüchtigter Haftort. Dass in dem Knast vor und nach dem Verbot der KPD 1956 auch viele Kommunistinnen und Kommunisten einsaßen, die zum Teil bereits vor 1945 inhaftiert gewesen oder – häufiger – Nachkommen von Naziopfern waren, ist heute allenfalls noch den wenigen noch lebenden Betroffenen bzw. deren Angehörigen bekannt.

Die Düsseldorfer VVN-BdA erinnert nun mit einer akribisch recherchierten Broschüre an diese »vergessenen Schicksale«, wie die Bearbeiterin Hanna Eggerath sie in einem kurzen Nachwort nennt. Eggerath, Jahrgang 1935, Tochter eines Kommunisten, 1950 als Teilnehmerin des Deutschlandtreffens der Jugend in Berlin von der Schule verwiesen, verbrachte 1953 als FDJ-»Rädelsführerin« einen Monat in Untersuchungshaft »auf der Ulm« – »nur« einen Monat, wie sie betont: »Das kommt mir wenig vor angesichts der langen Haftstrafen, die die Freunde, über die ich hier berichte, bekommen haben.« Sie hat für ihre Dokumentation Prozessakten durchgesehen, schreibt aber auch, viele Informationen von Ehefrauen und Kindern der aus politischen Gründen Inhaftierten, die fast alle bereits verstorben sind, erhalten zu haben.

Ins Auge fällt beim Durchblättern der einzelnen, von Eggerath zusammengetragenen »Fälle« und politischen Lebensläufe, dass nahezu alle Betroffenen Arbeiterinnen oder Arbeiter waren: Putzer, Dreher, Tischler, Schlosser, Steinbrucharbeiter, eine Blumenbinderin, meist zwischen 1928 und 1935 geboren. Viele kamen aus »politischen« Familien, wie zum Beispiel der Bauarbeiter Willy Reuther, der stotterte, seit sein Vater 1933 bei einer Hausdurchsuchung von einem SA-Mann mit einer Reitpeitsche schwer verletzt worden war. 1961 wurde er wegen »Tätigkeit für die verbotene KPD« zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Sein beschlagnahmtes Motorrad erhielt er nie zurück.

Die Geschichte der Kommunistenverfolgung in der Frühzeit der Bundesrepublik muss noch geschrieben werden. Die verdienstvolle Dokumentation, die Hanna Eggerath erarbeitet hat, ist eine wichtige Vorarbeit, die hoffentlich auch als Anregung für vergleichbare Projekte in anderen Städten verstanden wird. Sie zeigt, mit welcher Intensität die Justiz gerade im lokalen Maßstab gegen KPD- und FDJ-Mitglieder vorging, und erzählt gleichsam nebenbei von Aspekten der Verfolgung und Diskriminierung, die sich so kaum in Archiven recherchieren lassen.