Nichts gegen das System

Christian Charisius/dpa Olaf Scholz nach einem Auftritt im »Cum-Ex«-Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft (Hamburg, 30.4.2021)

Das Buch lese sich wie das »Drehbuch eines Thrillers«, befand die FAZ. »Eine abenteuerliche Recherchereise«, urteilte die Hamburger Morgenpost. So phrasenhaft diese Zuschreibungen erscheinen – sie sind bei dem Buch des Investigativjournalisten Oliver Schröm über die »Cum-Ex-Files« doch nicht ganz fehl am Platz. Schröm hat ein Buch vorgelegt, das sich in Teilen wie ein Kriminalroman liest. Wer sich auf durchaus unterhaltsame Weise über Hintergründe der »Cum-Ex«-Deals informieren will, die seit Jahren die Öffentlichkeit beschäftigen, ist mit dem Buch gut bedient. Eine tiefere politische und ökonomische Analyse oder gar kritische Einwände gegen das System, das solche Geschäfte möglich macht, darf man allerdings nicht erwarten. Schröms Buch ist in dieser Hinsicht ein Beispiel für Glanz und Elend des investigativen Journalismus in Deutschland.

Schröm war, als er es im Herbst 2013 mit »Cum-Ex« zu tun bekam, Leiter des von ihm gegründeten Teams »Investigative Recherche« beim Wochenmagazin Stern. 2016 setzte er die Recherchen beim NDR-Magazin »Panorama« fort, war dann von 2018 für zwei Jahre Chefredakteur des Recherchezentrums Correctiv und kehrte dann zu »Panorama« zurück. Ohne Frage beherrscht er sein Handwerk. Es ist interessant, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Seine Erzählung vom »Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen« hat er plausibel aufgebaut. Er fängt an dem Punkt an, wo er erstmals von den Geschäften hört, um den Leser dann an jedem Schritt seiner Recherche teilhaben zu lassen. Detailreich schildert der Autor etwa klandestine Treffen mit Informanten und Bankern. Er stellt »Investoren« vor, die sich von den Deals eine Vermehrung ihres ohnehin schon märchenhaften Reichtums erhofft hatten, wie Drogerieunternehmer Erwin Müller, der mit Modemärkten zu Milliarden gekommene Hartmut Adler oder der Finanzjongleur Carsten Maschmeyer.

Dass diese Leute den Hals nie voll kriegen, kann nicht überraschen – mit welcher Unverfrorenheit sie vorgingen und es als ihr gutes Recht verstanden, Steuergelder auf ihre privaten Konten umzuleiten, dagegen schon. Die Wirkungsweise der Deals wird von Schröm nachvollziehbar erklärt. Der Autor verweist darauf, dass sich die etwas komplizierte Abwicklung der Geschäfte auf einen einfachen Kern und Zweck reduzieren lässt: Der Staat wird veranlasst, eine Steuer zu erstatten, die nie gezahlt wurde.

Eine zentrale Rolle sowohl in der »Cum-Ex«-Affäre als auch im Buch spielt der Steueranwalt Hanno Berger, der Ende Februar von der Schweiz an die Bundesrepublik ausgeliefert wurde und bald vor Gericht steht. Schröm widmet sich der Person des Pfarrerssohns, der in der hessischen Finanzverwaltung anfing und dann die Seiten wechselte, ausführlich. Berger habe in der Branche »geradezu als Zauberer« gegolten, schreibt er. Zu seinen Mandanten habe alles gezählt, »was in der Republik Rang und Namen hat«. Interessant ist auch, dass der Trickser sich als »verfolgte Unschuld« gerierte. Schröm zitiert Äußerungen Bergers, in denen er die deutschen Ermittler als »sozialistische Drecksschweinebande« bezeichnet.

Den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kann Berger damit nicht gemeint haben. In seiner Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs hat dieser schließlich keine große Begeisterung dafür gezeigt, von der Warburg-Bank ergaunerte »Cum-Ex«-Millionen zurückzuholen. Schröm widmet sich auch diesem Kapitel, das Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Hamburg ist, ausführlich.

Delikat ist in diesem Zusammenhang das Zitat, das der Autor seinem Werk vorangestellt hat, ist es doch von einem Amtsvorgänger von Olaf Scholz. »Journalismus kann abdanken, wenn er harmlos wird«, wird Willy Brandt zitiert. Das Zitat verweist auf das Problem. Harmlos ist der investigative Journalismus hierzulande, zu dem Schröm eine Menge beiträgt, sicher nicht. Die Akribie ist beachtlich, mit der die in den letzten Jahren geformten Investigativteams Skandale wie die Wirecard-Affäre oder die um die »Panama Papers« aufklären. Die Recherchen zeigen immer wieder, dass die Finanzwelt im Grunde als organisierte Kriminalität aufgefasst werden muss.

Auffällig bleibt aber – und das gilt auch für Schröms Buch –, dass diese Recherchen letzten Endes meist nur zu Empörung über die Gier der Beteiligten und die »Unfähigkeit« von Politikern führen. Dabei ist der Gedanke doch ziemlich naheliegend, dass der »Fehler« im System liegt. Wenn Recherchen wie die von Schröm zur »Cum-Ex«-Affäre unter dem Strich nur zu moralischer Entrüstung führen und keine einzige weiterführende Frage gestellt wird, ist das am Ende in gewisser Weise sogar eher kontraproduktiv. Denn eine solche Publizistik trägt dazu bei, den Glauben an und die Hoffnung auf die berühmten »Selbstreinigungskräfte« zu festigen. Dabei beweist nicht nur der Umstand, dass ein Politiker, der eine zentrale Figur in der »Cum-Ex«-Affäre war, in diesem Land Bundeskanzler werden konnte und derzeit eine umfassende Militarisierung der Republik zugunsten der Konzerne anschiebt, das Gegenteil.