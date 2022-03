Nachschlag: Sparen in St. Pauli

Chris Emil Janßen/imago images Kater nach der Party: Auch auf der Reeperbahn werden kleinere Brötchen gebacken

Tiefer Einblick in Hamburgs Seele, Porträts der alten Kader aus St. Pauli: Barkeeper, Frisöre, ehemalige Prostituierte und Seemänner erzählen vom Wandel in Hamburgs »Vergnügungsviertel« in den vergangenen 60 Jahren. Der ging einher mit dem Abstieg der Arbeiterklasse und dem Abbau des Sozialstaats. Schnell verdientes Geld wurde früher verprasst – an einen spießigen Tod im Alter war nicht zu denken, also brauchte es auch keine Rentenvorsorge. Einzig die Zuhälter schufen Rücklagen für anfallende Anwaltskosten, medizinische Untersuchungen der Huren oder um den Luden nach einem Knastaufenthalt einen Neustart zu ermöglichen. Mittlerweile sind Sparklubs in den Kneipen hoch im Kurs. Monatlich werden Mindestbeträge in Fächern hinterm Tresen eingezahlt. Ein Barmitarbeiter führt Buch und bringt das Geld zur Bank. Man kann förmlich schmecken, wie sich der Zahn der Zeit durch die Schicksale der Protagonisten knabbert. Nur: Wer des norddeutschen Schnacks nicht mächtig ist, versteht bloß die Hälfte. (sz)