ZUMA Press/imago/Montage jW

Schnell wandelnde Interessen

Zu jW vom 26.3.: »›Allein die Waffenindustrie profitiert von dieser Politik‹«

Mit »Hier die Guten, da die Bösen«-Mustern lässt sich die Bevölkerung immer gut manipulieren, empathisch-moralisch in gewünschte Stimmung bringen, wie wir gerade wieder erleben. (…) Klimaziele, -politik sind plötzlich kein Thema mehr. Menschenrechte schon gar nicht, wo es dem Krieg, Russenhass, Profiten der Rüstungskonzerne oder auch der Kumpanei mit Diktaturen wie Katar, arabischen Emiren und deren Kriegen im Jemen usw. dient. Das Gut-Böse, so müssen wir wissen, wandelt sich auch ganz schnell, wenn Interessen ihr Recht fordern. (…)

Roland Winkler, Aue

US-Dollar gerät ins Wanken

Zu jW vom 25.3.: »Spieß umgedreht«

Zukunftsmusik. Neben militärisch geführten, einigen örtlich geführten Kriegen, tobt ein globaler, wesentlich mehr entscheidender Wirtschaftskrieg um die ökonomische Zukunft und Vorherrschaft. Hier geht es um die erstrangigen wirtschaftlichen Interessensbereiche von China, Russland und auch vom Iran. China bietet dem Westblock wirtschaftlich Paroli, Putin betreibt Großmachtpolitik auf Augenhöhe, und Iran ging nicht unter den westlichen Sanktionen unter. (…) Wie lange können die USA dieses System erhalten, was ihnen lebensnotwendig wichtig ist, weil sie ohne dies auf eine ganz normale Volkswirtschaft zurückgeschnitten wären und ihr Imperium von sich aus implodiert? Wann sich die von China geführte asiatische Welt von den »Petrodollar« befreit, bleibt jedoch die entscheidende Zukunftsmusik. Vielleicht spielt der dabei entscheidende Grundstoß, was alles ins Rollen bringt, der Gasverkauf nur für Rubel. Es bahnt sich ein kurzfristiger Zusammenschluss der globalen aufstrebenden asiatischen Konkurrenten an, und selbst die Herrschaft der USA über das Geldsystem mit Hilfe der Leitwährung US-Dollar gerät ins Wanken.

Istvan Hidy, Stuttgart

Räubermoral des Westens

Zu jW vom 25.3.: »Spieß umgedreht«

Die »westliche Wertegemeinschaft« hat gerade einmal wieder bewiesen, was sie von fremden Guthaben hält, derer sie habhaft werden kann: Sie friert sie ein. Man könnte auch sagen, sie beschlagnahmt sie. Ganz ähnlich, wie das die Wegelagerer im Mittelalter taten. Der Iran, aber auch Venezuela können ein Lied von dieser Räubermoral des Westens singen. Jetzt aber muss in Moskau bezahlt werden, bevor aus Moskau geliefert wird. Und es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob das Geld dort ankommt oder unterwegs »verlorengeht«. Dem Geheul nach, das jetzt im Westen angestimmt wird, ist das wohl ein echter Volltreffer gewesen. Aber lautet nicht ohnehin ein alter Spruch erfahrener Kaufleute »Erst das Geld und dann die Ware«?

Joachim Seider, Berlin

Vernunft treu geblieben

Zu jW vom 25.3.: »Haltlose Vergleiche«

»Wo sind die Paasches heute?« fragte Robert Jungk in seinem Geleitwort zum Buch Hans Paasches, »Ändert Euren Sinn«. Gibt es noch solche konsequenten, unerschrockenen Kämpfer gegen den deutschen Militarismus? Hartnäckig dem Zeitgeist widerstehend? Der mutige Artikel »Haltlose Vergleiche« in der jW vom 25. März belegt es: Der Bremer Verleger und Autor Helmut Donat steht in der Tradition des wieder hochaktuellen Paasche. Es ist dem Lebenswerk Donats zu verdanken, dass der kaltblütig von den Militärs ermordete Pazifist nicht in Vergessenheit geriet. Immer wieder weist Donat auch auf Friedrich Wilhelm Foerster hin, der ebenso aus dem Gedächtnis einer Nation gestrichen werden sollte, die kaum noch Straßen und Plätze fand, die noch nicht nach dem Kriegsverbrecher Hindenburg benannt waren. Wenn in einem sonntäglichen Handstreich die Rüstungsrepublik beschlossen und auch gleich gefeiert wird, sind Autoren wie Helmut Donat die Rettungsinseln im medialen Meer der Waffenmetaphorik. Sie bleiben der Vernunft treu, die weit bis in das linke Spektrum hinein attackiert wird. Foerster schrieb 1928: »Der Gifthauch der nationalen Lügenpresse hat die Wahrheit so tief bis in die Linkskreise hinein verdunkelt und den Mut, sie zu bekennen, so eingeschüchtert, dass nirgends eine wirkliche Gegenbewegung von ebenbürtiger Logik und Stärke aufkommen kann.« Deshalb sind gerade jetzt die junge Welt und ihre Autor/innen unverzichtbar!

Geert Platner, Ahnatal

Krieg zustimmen

Zu jW vom 25.3.: »Über die rote Linie«

Zu den »ambivalenten« Reaktionen etlicher führender Linken (Gysi, Lederer, u. v. a. m.) in Sachen Ukraine-Konflikt und Völkerrecht nur kurz: (…) Sie führen wieder einmal direkt zur Zustimmung zu Kriegskrediten wie 1914, denn dies bedeutet Rüstungsexport auf Pump in Kriegsgebiete. Befürwortung von »NATO-Friedensmissionen«, NATO-Mitgliedschaft und weiteres gehören in dieselbe Denk- und Verhaltensschiene. Auch Wehrpflicht wird dann zu unterstützen sein. (…)

Renato Lorenz, Berlin

Mediale Kriegslügen

Zu jW vom 21.3.: »Warum diese Einhelligkeit?«

Euer »ausgemacht kluger Kopf …« – jW-Leser – hat seine Anteile an der Genossenschaft der jungen Welt gekündigt, da die Zeitung in der Ukraine-Berichterstattung lüge. Kriege sind schrecklich, aber wir wissen, wie sie vom Westen vorbereitet, provoziert und medial mit Lügen propagiert werden. U. a. siehe der völkerrechtswidrige Jugoslawienkrieg 1999 (fast 80 Tage wurde rücksichtslos gebombt, nicht nur auf Militärobjekte, ebenso auf zivile Infrastrukturen, Schulen, Altersheime, Krankenhäuser, sogenannte Kollateralschäden gemäß NATO-Sprecher Jamie Shea a. D.) (…) Warum entsprach das US-NATO-Bündnis Putins Wunsch vor Jahren nicht, auch Russland in die NATO aufzunehmen, um den Frieden in Europa zu sichern? Wer das Buch »Die einzige Weltmacht« von Zbigniew Brzezinski gelesen hat, weiß warum. Stefan Siegert hat (…) einen überzeugenden Artikel geschrieben. (…) Die jW ist die einzige Tageszeitung in der BRD, die diese Artikel veröffentlicht.

Alexander Mahlmann, Varel