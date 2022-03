Brigitte Heinrich/BRIGANI-ART/imago images »Ich bin ein Spätzünder« – Judy Collins

Judy Collins mit ihrer kristallklaren Stimme ist eine Legende der US-amerikanischen Folkszene. Ihre Karriere spannt sich nun schon über sechs Jahrzehnte. Sie interpretierte 1966 als erste Leonard Cohens berühmtesten Song »Suzanne« und schob damit dessen Karriere an. Gleiches tat sie 1968 mit Joni Mitchell und deren Song »Both Sides Now«. Bob Dylan schrieb in ihrer Wohnung im New Yorker Greenwich Village »Mr. Tambourine Man«, und Crosby, Stills & Nash widmeten ihr den Song »Suite: Judy Blue Eyes«.

Begonnen hatte sie als Klavierwunderkind, das mit dreizehn das Publikum mit Mozarts »Konzert für zwei Klaviere« begeisterte. Dann stieß sie auf die Songs von Folkmusikern wie Woody Guthrie und Pete Seeger, Musiker, die etwas zu sagen hatten. Diesen Weg wollte sie auch gehen. Innerhalb von drei Jahren lernte sie Gitarre spielen, hatte bald erste Auftritte, auch in Greenwich Village, in den 1960ern der heißeste Ort für Folkmusik. 1961 veröffentlichte sie ihr Debütalbum »A Maid of Constant Sorrow«. Es folgten Gold- und Platin-Alben, »In My Life« (1966), »Wildflowers« (1967), »Judith« (1975). Die 1960er und 1970er waren ihre beste Zeit, aber auch heute noch, mit 82, tourt sie weltweit, ist Filmemacherin, Chefin eines Plattenlabels, soziale Aktivistin, UNICEF-Botschafterin und gefragte Rednerin, wenn es um Suizidprävention geht (ihr Sohn nahm sich mit 33 Jahren das Leben).

Und gerade hat Judy Collins ihr 29. Studioalbum veröffentlicht, »Spellbound« heißt es, eine Mischung aus melancholischem Folk und sanftem Pop. Collins: »Jetzt war der perfekte Zeitpunkt, um diese Platte zu machen, denn nach allem, was in der Welt passiert ist, brauchen wir etwas Schönes und Inspirierendes, das uns aufrichtet.« Wie wahr! Zum erste Mal hat sie sämtliche Songs auf einem Album selbst geschrieben: »Ich bin ein Spätzünder«. »Spellbound« bedeutet verzaubert, gebannt, in den Songs geht es um wichtige Lebensabschnitte. »When I Was a Girl in Colorado« und zwei weitere Lieder behandeln Kindheitserinnerungen aus dem bergigen Bundesstaat, wo sie aufwuchs; eigentlich hatte sie Park Ranger werden wollen. Dann ist da der Titelsong über eine alte Liebesbeziehung auf Hawaii. In der Ballade »Thomas Merton« erzählt sie die Geschichte des Mönchs und Autors, der in der Friedensbewegung zu Zeiten des Vietnamkrieges aktiv war und möglicherweise ermordet wurde.

»Spellbound« wurde in vier Live-Sessions mit einer Gruppe von Musikern aufgenommen, die bereits mit Billy Joel, Elton John und Suzanne Vega gearbeitet haben. Ari Hest an der Gitarre ist unbedingt hervorzuheben. Vor allem aber Judy Collins selbst mit ihren Klavierkaskaden und dieser glockenhellen, butterweichen Stimme.