Melnyk nicht bei Steinmeier-Konzert

Berlin. Der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik hat an einem vom Bundespräsidenten veranstalteten »Solidaritätskonzert« nicht teilgenommen. »Nur russische Solisten, keine Ukrainerinnen«, twitterte Botschafter Andrij Melnyk am Sonntag. »Ein Affront. Sorry, ich bleibe fern!« Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Berliner Philharmoniker hatten zu dem Konzert eingeladen. Die Sprecherin des Bundespräsidenten, Cerstin Gammelin, bedauerte die Entscheidung des Botschafters. Das Orchester mit Musikerinnen und Musikern auch aus der Ukraine, Russland und Belarus spielte in kleiner Besetzung im Amtssitz des Bundespräsidenten. (dpa/jW)