Ukraine kauft Waffen in der Bundesrepublik

Berlin. Die ukrainische Regierung hat bei einem deutschen Waffenhersteller 5.100 Panzerabwehrwaffen gekauft. Das erfuhr dpa am Sonntag aus ukrainischen Regierungskreisen. Das für die Waffenexportkontrolle zuständige Bundeswirtschaftsministerium wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Hersteller der Waffen vom Typ RGW 90 HH »Matador« ist das Rüstungsunternehmen Dynamit Nobel Defence in Burbach. Der Kaufpreis beträgt 25 Millionen Euro. Etwa die Hälfte der bestellten Menge soll bereits in der Ukraine eingetroffen sein, die restlichen 2.450 Stück sollen in wöchentlichen Tranchen geliefert werden. (dpa/jW)