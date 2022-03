Nachschlag: Genau, »Logik«

Patrick Seeger/dpa »Schon in den 80ern demonstriert«: Margot Käßmann

Zu den Hunderten Erstunterzeichnern des »Appells« gegen Aufrüstung gehören Promis wie Corinna Harfouch, Bela B. oder die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Im Gespräch mit dem DLF weist die Theologin auf Aktiengewinne der deutschen Rüstungsindustrie hin, die ja auch Waffen für den Krieg im Jemen liefere. Die vier Billionen US-Dollar der USA für die Kriege in Afghanistan und Irak hätten die Welt »nicht sicherer« gemacht. Wenn die Bundeswehr nun mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen hochgerüstet werden solle, seien das mehr als die Haushalte von acht Bundesministerien zusammen, nämlich denen für Gesundheit, Bildung, Inneres, Familie, Wirtschaft, Umwelt, Entwicklung und Landwirtschaft. Im Appell sind die Summen aufgelistet. Auf die »Logik« der Abschreckung angesprochen, sagt Käßmann: »Gegen Geist, Logik und Praxis der Abschreckung haben wir schon in den 80ern demonstriert.« Die Moderatorin knickt ein: »Genau, Logik in Anführungszeichen.« (xre)