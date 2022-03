Keine Lust auf Experimente

Edition Faust Weder Schund noch Kinderkram: Auf dem Hexentanzplatz

Aha, mal wieder ein »Faust«-Comic. Die letzten klassischen Umsetzungen hierzulande stammten von Christian Schieckel (Prometh 1991) und Falk Nordmann (Edition B & K 1996), da war es wohl langsam wieder Zeit, sich dieses Literaturmonument vorzunehmen. Der in Moskau ausgebildete Zeichner Alexander Pavlenko hat den Stil, mit dem er zuletzt in seiner leicht fiktionalisierten Theodor-Herzl-Biographie hervorgetreten ist (Denoël/Suhrkamp 2018/20, mit Camille de Toledo) nur geringfügig der neuen Vorlage angepasst. »Faust« wirkt etwas aufgeräumter und kühler als die in Gelbbraun gehaltenen Bilder aus der jüdischen Welt des späten 19. Jahrhunderts, aber hier wie dort verzichtet er auf experimentelle Elemente und vertraut der Aussagekraft einer mehr oder weniger realistischen Darstellungsart. Das Szenario schrieb ihm der Romanist und Philosoph Jan Krauß.

Angst vor großen Stoffen ist beiden nicht vorzuwerfen: Pavlenko hat in seiner bald vierzigjährigen Karriere Autoren wie Puschkin, Sade, Georges Bataille oder Oscar Wilde illustriert, Krauß hat Nietzsches Tragödienbuch umgeschrieben und das sogenannte Thrymlied um Thor und seinen Hammer zum Kinderbuch gemacht. Vielleicht soll sich Goethes »Faust I« aus der Edition Faust (!) nun an die Jugend richten?

Das Konzept große Literatur als Comic für Lesefaule hat eine lange Geschichte. In den 1940er Jahren verdiente der US-amerikanische Verleger Albert Lewis Kanter viel Geld mit der Umwandlung bekannter, erfolgreicher und nicht zuletzt tantiemenfreier Romane in vierundsechzigseitige Comics. Zu den bestverkauften Nummern der »Classics Illustrated« gehörten »Die drei Musketiere« und »Ivanhoe«, also Comics mit »Action«, aber auch schwierigere Klassiker wie »Hamlet«, die »Odyssee« oder eben »Faust« (Nr. 167, August 1962) waren unter den 169 Titeln der Reihe, die sich dank mehrfacher Nachdrucke über zweihundert Millionen Mal verkauften.

Auch die deutschen »Illustrierten Klassiker« waren weder Schund noch Kinderkram und brachten es bis 1972 sogar auf 204 Titel, aber insgesamt müsse man doch sagen, so der Kulturjournalist Urs Hangartner, »dass die durch den Heftumfang unabdingbaren Reduktionen und Simplifizierungen den literarischen Vorlagen in Gehalt und Geist kaum in einer anspruchsvollen oder adäquaten Art gerecht werden konnten«. Immerhin war mit dem lukrativen Projekt auch eine Art Bildungsauftrag verbunden. Am Ende der US-amerikanischen Hefte stand damals regelmäßig: »Nachdem du nun die ›Classics Illustrated‹-Ausgabe gelesen hast, verpasse nicht das zusätzliche Vergnügen, das Original zu lesen. Erhältlich in deiner Schul- oder Gemeindebibliothek.« Noch heute gilt vielen die Romanadaptation als der leichtere Zugang zum Stoff: Man hat viel weniger zu lesen und um so mehr zu gucken. Mit der zusätzlichen Bilddimension muss die Graphic Novel aber auch ganz anders hinterfragt werden: Zeichenstil, Seitenaufbau, bilderzählerische Mittel, Farbe, Geschwindigkeit der Erzählung spielen nun eine Rolle, auch alle Freiheiten, die sich die Künstler gegenüber dem Original genommen haben.

Nun, »Faust I« ist bekannt. Wer ihn noch nicht hat, findet ihn in jedem zweiten öffentlichen Bücherschrank für umsonst. Gerade bei einem so ausgereizten Stück stellt sich weniger die Frage, was das Original uns noch zu sagen hat als die, was die Neuinterpretation dem hinzufügt. Die Horrorserie »Faust« von David Quinn und Tim Vigil etwa (1998–2005 bei Extrem Erfolgreich Enterprises) ist bildgewaltiger Horror mit Sex- und Splatterelementen. Die bekannte Berlin-Kreuzberger Neuinterpretation des Stoffes von Flix ist absurd und komisch. Was ist der wortgetreu zitierende Krauß/Pavlenko-Faust mit seiner dezenten Kolorierung und der konservativen Bildgestaltung von durchgehend fünf bis sieben Panels? Und wozu soll er dienen? Der Zeitersparnis sicherlich nicht; für Eilige gibt es das Nationaldrama auf dem Kanal Weltliteratur to go in weniger als zehn Minuten mit Playmobil-Männchen nachgestellt. Aber dann hat man eben kein Buch in der Hand.