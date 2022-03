Kriegsfolgen: Ägypten will nächsten IWF-Kredit

Kairo. Wegen der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine will Ägypten mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erneut über einen Hilfskredit verhandeln. Das teilte das Kabinett in Kairo am Mittwoch abend mit. Der Krieg habe vor allem in Schwellenländern »externe Schocks« verursacht und zu »beispiellosen Preissteigerungen« geführt, hieß es. In den vergangenen Tagen verlor das ägyptische Pfund gegenüber dem US-Dollar rund 15 Prozent seines Werts. Für einen Kredit des IWF in Höhe von zwölf Milliarden US-Dollar musste Ägypten nach 2016 neoliberale Reformen umsetzen. 2020 folgten weitere IWF-Kredite in Höhe von insgesamt etwa acht Milliarden US-Dollar. Etwa ein Drittel der rund 105 Millionen Ägypter lebt in Armut. (dpa/jW)