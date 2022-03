US-Blockade Kubas: 60 Jahre sind genug

UIG/imago Britische Tageszeitungen zur Zeit der Kubakrise 1962

Zum 60. Jahrestag des US-Wirtschaftskrieges gegen Kuba erklärte die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba:

Am 24. März 2022 jährt sich die Verhängung der völkerrechtswidrigen Blockade der USA gegen Kuba zum sechzigsten Mal. Diese komplette Finanz-, Handels- und Wirtschaftsblockade ist den letzten Jahren immer weiter verschärft worden. Und dies, obwohl sich die UN Vollversammlung seit Jahrzehnten für ein Ende der Blockade ausspricht. Die US-Regierung unter Biden zeigt sich davon ungerührt. Ihr geht es darum, die Errungenschaften des sozialistischen Kuba zu beseitigen und ein ihr genehmes Marionettenregime zu installieren. Dass nun seit 60 Jahren die Menschenrechte der Kubanerinnen und Kubaner verletzt werden, spielt dabei keine Rolle. Die durch die Blockade entstandenen wirtschaftlichen Schäden für Kuba werden mittlerweile auf etwa eine Billion Dollar geschätzt.

Hierzu erklärte Petra Wegener, die Vorsitzende der FG BRD-Kuba: »Durch die völkerrechtswidrige Blockade wird die ökonomische Entwicklung Kubas massiv beeinträchtigt. Den 60. Jahrestag der Blockade nehmen wir zum Anlass, diese Blockade als das zu benennen, was sie ist. Ein versteckter Krieg gegen das kubanische Volk. Trotz der Blockade verteidigt Kuba die sozialistischen Errungenschaften wie das Recht auf Bildung, Gesundheit und Wohnen. Unsere Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass das 60. Jahr der Blockade zugleich ihr letztes sein wird.«

Aus diesen Grund ruft die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba dazu auf, sich mit allen Kräften an der diesjährigen Kampagne »Unblock Cuba 2022« zu beteiligen.

Zum Aktionswochenende gegen Hochrüstung teilte »Rheinmetall entwaffnen« am Mittwoch mit:

Am Samstag lädt »Rheinmetall entwaffnen« zu einer Podiumsdiskussion und Workshops ein. Es werden Pläne für Aktionen im Sommer geschmiedet. Zusammenkommen werden Akteur*innen aus antirassistischen Initiativen, der überregionalen Klimagerechtigkeitsbewegung, internationalistischen feministischen Gruppen, der radikalen Linken und Vertreter*innen von Rheinmetall entwaffnen.

»Wir arbeiten am Aufbau einer vielfältigen, breiten Bewegung gegen Aufrüstung, Waffenproduktion und Krieg. Klimakatastrophe und Krieg sind zwei Seiten derselben Medaille: Kapitalismus«, sagt Mascha Lohaus, Sprecherin von »Rheinmetall entwaffnen«. (…) »Die Rüstungsproduktion geht grundsätzlich an gesellschaftlichen Bedarfen vorbei. Waffen produzieren Krieg, statt ihn zu verhindern«, ergänzt Conni Lenert, ebenfalls von »Rheinmetall entwaffnen«.

Seebrücke Potsdam protestierte am Mittwoch gegen ein geplantes Abschiebezentrum am Flughafen BER:

Am Donnerstag wird der Brandenburger Landtag über den geplanten Bau des neuen Abschiebezentrums am Flughafen BER diskutieren. Das Bündnis »Abschiebezentrum BER verhindern« hat dazu aufgerufen, sich vor dem Gebäude an einer Kundgebung zu beteiligen, die einen sofortigen Stopp des Abschiebezentrums fordert. Denn es war das brandenburgische Innenministerium, das den Plan des Abschiebezentrums initiiert hat. Laut Alexis Martel, Pressesprecher*in des Bündnisses, sollten die Politiker*innen nicht mit Schweigen über ihre Pläne rechnen: »Schließt euch am Donnerstag an und macht deutlich, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, während sie weitere Abschiebungen und größere Knäste planen!« (…)

