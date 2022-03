Ausgrenzung schwierig

Olivier Matthys/AP/dpa Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, am Mittwoch in Brüssel

Russland soll komplett vom Westen abgeschnitten werden. Die nächsten Schritte dazu sind an diesem Donnerstag zu erwarten, wenn US-Präsident Joseph Biden an den Gipfeltreffen der NATO und der EU teilnimmt: neue Sanktionen, die die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland noch stärker reduzieren; neue Maßnahmen des westlichen Militärpakts, der nicht nur die Ukraine weiter aufrüsten, sondern auch seine eigenen Truppen an der russischen Grenze oder wenigstens in größtmöglicher Nähe zu ihr systematisch aufstocken will. Auch wird diskutiert, ob sich der Ausstieg Europas aus dem Bezug russischer Energierohstoffe nicht beschleunigen lässt. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Moskau werden damit letztlich, wenn man so will, auf den Stand vor dem Abschluss des ersten Erdgasröhrengeschäfts zurückgeworfen – mit dem gewissen Unterschied, dass die neue Mauer nicht zwischen Hannover und Berlin, sondern östlich von Riga und nördlich von Bukarest verläuft.

Auch einige der tiefen Umbrüche, die all dies für Deutschland und die EU mit sich bringt, stehen am Donnerstag in Brüssel auf dem Programm. Künftig dürften größere Mengen an Erdgas aus den Vereinigten Staaten kommen. Das trägt dazu bei, die transatlantischen Bindungen, die zuletzt doch ein wenig brüchig geworden waren, wieder zu festigen. Dies stoppt die Ostexpansion der deutschen Wirtschaft, wird die deutsche Industrie schwächen, und sie wird Alternativen suchen müssen. Hemmnisse für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen, etwa der Streit über die Weitergabe von Daten, sollen, am Rande des Biden-Besuchs, eingehend besprochen sowie nach Möglichkeit ausgeräumt werden, zugunsten der Festigung eines transatlantischen Wirtschaftsblocks.

Ist der Westen nach Russlands Überfall auf die Ukraine auf dem Durchmarsch? Was Europa angeht, scheint es so. Auf den anderen Kontinenten kommen die transatlantischen Mächte bei ihrem Versuch, Russland umfassend zu isolieren, allerdings noch nicht wirklich voran. Auf den Brüsseler Gipfeltreffen dürfte auch der jüngste Vorstoß diskutiert werden, Russland aus den G20 auszuschließen, dem Format, das seit der großen Finanzkrise von 2008 stark an Bedeutung gewonnen hat. Dort könnte der Westen an seine Grenzen stoßen. Zwar macht er massiv Druck, doch haben einflussreiche G20-Mitglieder – Indien, Südafrika, Saudi-Arabien, natürlich auch China – klargestellt, dass sie nicht bereit sind, Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine auszugrenzen, wenn doch eine Ausgrenzung der westlichen Angriffskrieger nie auch nur zur Debatte stand. Die große Frage lautet nun: Ist der Westen in der Lage, den globalen Widerstand gegen die Ausgrenzung Russlands zu brechen, oder reicht seine Macht dafür nicht mehr aus? Die Zukunft des G20-Formats dürfte dazu Anhaltspunkte liefern. Doch wie auch immer diese Schlacht ausgeht: Der Kampf des Westens um die globale Macht ist noch lange nicht ausgekämpft.