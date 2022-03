Hochzeit hinter Gittern

Matt Dunham/AP/dpa Ein kleiner Lichtblick: Stella Moris auf dem Weg zu ihrer Trauung mit Assange in Belmarsh (London, 23.3.2022)

Vier Gäste und zwei Trauzeugen: Das war alles, was das Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh dem Hochzeitspaar Stella Moris und Julian Assange am Mittwoch zugestanden hat. Dem langjährigen Vertrauten Assanges und journalistischen Beobachter des US-Prozesses gegen den Wikileaks-Gründer, Craig Murray, war die Teilnahme an der Trauung trotz Einladung kurzfristig verwehrt worden. Seine Anwesenheit würde »die Sicherheit des Gefängnisses gefährden«, hieß es laut Murray zur Begründung. Auf Twitter kommentierte er die Entscheidung entsprechend. »Diese Gehässigkeit und Bösartigkeit sogar an ihrem Hochzeitstag ist absolut typisch für die grausamen, aber erbärmlichen britischen Behörden. (…) Im Angesicht einer möglichen 175jährigen Haftstrafe in einem US-Gefängnis für die Veröffentlichung von Fakten über US-Kriegsverbrechen ist es ein Triumph der Liebe, ein Triumph der Hoffnung und ein Triumph der Wahrheit.«

Die Gäste und Trauzeugen mussten das Gefängnis nach der Zeremonie am Nachmittag sofort verlassen. Assange und Moris wurde lediglich eine kurze Zeit der Zweisamkeit erlaubt, erfuhr dpa aus Wikileaks-Kreisen. Im Anschluss wollte sich Moris mit Unterstützern vor dem Gefängnis treffen und eine Stellungnahme abgeben. Der von Assange und Moris lange geplanten Hochzeit wurde erst nach einer Klage gegen den britischen Justizminister Dominic Raab und die Chefin von Belmarsh, Jenny Louis, zugestimmt.

Nach der Ablehnung eines Berufungsantrags beim Supreme Court gegen die Auslieferung des gebürtigen Australiers an die USA vergangene Woche liegt die Entscheidung darüber nun bei Innenministerin Priti Patel. Angesichts dessen erklärte Wikileaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson am Mittwoch gegenüber dpa: »Es ist jetzt wichtiger denn je zu betonen, dass dies ein politischer Fall ist.« Trotzdem gehe der Rechtsstreit weiter. Es gebe die Möglichkeit, erneut ein Berufungsverfahren auf der Basis anderer Gründe zu beantragen, da es bei dem bisherigen nur um den gesundheitlichen Zustand Assanges gegangen sei.

Hrafnsson rief dazu auf, Druck auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auszuüben. »Es sollte nicht ohne Kritik durchgehen, wenn Menschen nicht zu ihrer Unterstützung stehen, nur weil sie eine Machtposition einnehmen«, so der Wikileaks-Chef.