CDU-Personal hilft aus

Christophe Gateau/dpa In der senatseigenen »Expertenkommission« gut aufgehoben? Demonstranten in Berlin (11.9.2021)

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« hat am Mittwoch die nun bekanntgewordene Zusammensetzung jener »Expertenkommission« kritisiert, die dem Senat binnen Jahresfrist eine Empfehlung über »Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen« der Umsetzung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung der Bestände großer profitorientierter Wohnungsunternehmen unterbreiten soll. Nachdem SPD-Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel mit seiner Kommunikation zu diesem Thema die Enteignungsinitiative, die den Volksentscheid am 26. September vergangenen Jahres zum Erfolg geführt hatte, zuletzt offen provozierte, kann kaum noch überraschen, dass die Sozialdemokraten gleich mehrere ausgewiesene Gegner des Volksentscheids in diese Kommission entsenden wollen.

Deren Vorsitz soll nach einer Verständigung von SPD, Grünen und Linkspartei laut Tagesspiegel und Taz die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin übernehmen. Im vergangenen Jahr hatte Däubler-Gmelin eine SPD-Projektgruppe zum damals noch innerparteilich strittigen Thema Drohnenbewaffnung geleitet, die zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr unter gewissen Voraussetzungen in Erwägung gezogen werden könne. Nun dürfte sie die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass auch die Verhandlungen der Berliner Expertenkommission mit dem von der Führung der Berliner SPD gewünschten Ergebnis enden.

Mit Christian Waldhoff (Humboldt-Universität Berlin), Wolfgang Durner (Universität Bonn) und Michael Eichberger (ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht) hat die SPD drei Juristen für die Kommission nominiert, die Moheb Shafaqyar, Sprecher der Enteignungsinitiative, am Mittwoch bei Twitter als »CDU-nah« bezeichnete. Eichberger war von 2006 bis 2018 Richter im Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Vorgeschlagen hatte ihn die CDU. Waldhoff und Durner haben sich bereits öffentlich gegen eine Vergesellschaftung im Sinne des Volksentscheids ausgesprochen und sich dabei, so Shafaqyar, der Auffassung angeschlossen, nach der Artikel 15 des Grundgesetzes in Berlin »unanwendbar« sei, da der Eigentumsschutz der Landesverfassung dem entgegenstehe.

Damit seien von der SPD »dezidiert festgelegte Gegner der Vergesellschaftung plaziert worden«, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Initiative, die auch darauf hinwies, dass der Senat mit diesen Nominierungen »weiter versucht, den einst von der Sozialdemokratie erkämpften Artikel 15 zu begraben«. Die beiden Professoren bedienten sich »der exakt gleichen juristischen Argumente wie die Rechtsanwälte der Deutsche Wohnen«. Mit ihnen werde es nicht um die Umsetzung des Volksentscheids gehen, sondern darum, diese Umsetzung zu verhindern; der Senat hole »Immobilienlobbyargumente in die Vergesellschaftungskommission«.

Dem Vernehmen nach haben Linkspartei und Grüne gemeinsam Christoph Möllers (Humboldt-Universität Berlin), Florian Rödl (Freie Universität Berlin), Isabel Feichtner (Universität Regensburg), Thorsten Beckers (Bauhaus-Universität Weimar) und Ann-Kathrin Kaufhold (Universität München) für die Kommission vorgeschlagen. Zumindest Rödl, Feichtner und Beckers gelten als aufgeschlossen für die Anliegen des Volksentscheids.

»Deutsche Wohnen und Co. enteignen« bedauerte am Mittwoch auch mit Blick auf diese Nominierungen, dass vor allem Juristinnen und Juristen für die Kommission vorgeschlagen wurden: »Vergesellschaftung ist rechtlich möglich – das wurde schon längst bestätigt. Es handelt sich hier also nicht ausschließlich um eine juristische, sondern vor allem eine politische und soziale Frage.« Drei Vertreter kann die Initiative in die Kommission entsenden. Ob sie das allerdings tun wird, ist weiterhin nicht ausgemacht. Das bestätigte Shafaqyar am Mittwoch auf jW-Anfrage. Am kommenden Dienstag soll ein Plenum darüber entscheiden. Für Donnerstag ist ein Gespräch von Vertretern der Initiative mit Geisel, Justizsenatorin Lena Kreck (Die Linke) und Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen) geplant.