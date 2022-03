Ukraine-Krieg: Die Bundeswehr ist auch dabei

Peter Kneffel/dpa Laut Eigenaussage kümmert sich das Münchener Institut für Mikrobiologie als »Ressortforschungseinrichtung des Bundes« auch um den Schutz vor biologischen Waffen

Die angeblich »blanke« deutsche Armee hat noch immer vielfältige Einrichtungen, z. B. ein Institut für Mikrobiologie (IMB) in München. Das befasst sich nicht oder nicht nur mit Quark, Bier, Kommissbrot oder anderen Grundlagen des Soldatseins. Laut Eigenaussage kümmert sich das IMB als »Ressortforschungseinrichtung des Bundes« auch um den Schutz vor biologischen Waffen. Das IMB entwickelt laut Selbstdarstellung Verfahren und Maßnahmen, »um Bundeswehrangehörige vor Erkrankungen durch biologische Kampfstoffe zu schützen und ihre Gesundheit im Falle einer Erkrankung wiederherzustellen«. Es geht demnach vor allem um Diagnostik, und deswegen besitzen die Münchener »eine umfangreiche Sammlung von mikrobiologischen Erregern aus der ganzen Welt«.

Bemerkenswert ist vor allem, dass das IMB auch rege im Ausland unterwegs ist. 2013 rief nämlich das Auswärtige Amt das »Deutsche Biosicherheitsprogramm« ins Leben, selbstverständlich zu einem guten Zweck – offiziell richtet es sich im Rahmen der G7 gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Das Programm trage also zur Stärkung der 1971 beschlossenen und 1975 in Kraft getretenen »Biowaffenkonvention« bei. Das IMB betreibt jedenfalls mit diesem Auftrag Kooperationsvorhaben u. a. in Kasachstan, Usbekistan, Georgien, Mali, Tansania und auch in der Ukraine. Dort trägt das Unterfangen den Titel »Biosicherheitsprojekt ›Ukrainisch-deutsche Biosicherheitsinitiative für ein Zoonosen-Risikomanagement nahe der EU-Außengrenze‹«. Zoonosen definiert die Weltgesundheitsorganisation als Infektionskrankheiten, die auf natürliche Weise zwischen Mensch und anderen Wirbeltieren übertragen werden können. Laut Deutscher Lepra- und Tuberkulosehilfe sind gegenwärtig rund 200 Krankheiten bekannt, die sowohl bei einem Tier wie auch beim Menschen vorkommen und in beide Richtungen übertragen werden können.

Das IMB begründet ausführlich, warum es in Charkiw zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) seit 2016 tätig ist: Fragile politische Situation, instabiles Gesundheitssystem etc. Zu den Aufgaben gehörten die Ausbildung von Fachpersonal für die Diagnostik gefährlicher Krankheitserreger und Studien zu deren Vorkommen in der Ukraine. Das klingt zunächst nützlich, bleibt nur die Frage: Warum findet das alles unter militärischem Kommando statt? Weil künftige Schlachtfelder erkundet werden?