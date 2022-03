Nachwelt im Blick

Eva Korinkova/REUTERS Der Krieg macht’s möglich: Aktuelle Umfragen signalisieren dem ukrainischen Präsidenten Selenskij eine Zustimmung von 90 Prozent

Im Konflikt mit Russland hat Wolodimir Selenskij die ukrainische Gesellschaft in einem selbst zu Zeiten seines Erdrutschwahlsiegs 2019 ungeahnten Ausmaß hinter sich geeint: 90 Prozent Zustimmung signalisieren ihm aktuelle Umfragen. Die Art, wie er sich allnächtlich im Khaki-T-Shirt zeigt und Durchhaltewillen demonstriert, hat auch seinen innenpolitischen Gegnern zumindest Respekt abgenötigt.

Aber das bedeutet nicht, dass die innenpolitischen Gegensätze in der Ukraine verschwunden wären. Expräsident Petro Poroschenko, dem die von Selenskij gesteuerte Generalstaatsanwaltschaft gerade noch ein Landesverratsverfahren angehängt hat, putzt schon die Waffen für die Auseinandersetzung über ein eventuelles Ergebnis der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Stichworte: »Verrat« und »Kapitulation«. Nämlich durch irgendwelche, angeblich zu weit gehende Zugeständnisse für ein Ende des Krieges. Ukrainische Kommentatoren, auch solche, die Selenskij kritisch gegenüberstehen, mutmaßen inzwischen, dass die Gleichschaltung aller landesweiten Fernsehkanäle insbesondere den Zweck gehabt habe, Poroschenkos zwei Sendern die Sabotage der Gespräche durch entsprechende Vorwürfe zu erschweren.

Auf jeden Fall ist Selenskij erkennbar bemüht, sich gegen diesen Verdacht abzusichern. Zuletzt durch die Ankündigung, über jedes eventuelle Zugeständnis ein nationales Referendum abzuhalten. Daran fällt zunächst auf, dass die ukrainische Verfassung dieses Verfahren eigentlich vorsieht, wenn es um Änderungen der territorialen Gestalt des Landes geht. Selenskij deutet also auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung an, dass es vermutlich einen Friedensschluss ohne irgendwelche Konzessionen auf diesem Gebiet nicht geben wird. Schön ist das vom Standpunkt des Völkerrechts alles nicht, aber die von Selenskij ursprünglich geforderte Wiederherstellung der Ukraine in ihren Grenzen von 1991 bis 2013 ist eine Utopie – zumindest so lange, wie Russland nicht eine vollständige militärische Niederlage davontragen sollte. Und nach der sieht es nicht aus, auch wenn der glänzende Sieg der russischen Waffen bisher ausgeblieben ist. Die Ukrainer werden sich also höchstwahrscheinlich mit dem dauerhaften Verlust der Krim abfinden müssen, denn die ist für Russland wichtiger als der Donbass. Was diesen angeht, ist das »Spiel« noch offen, und das erklärt, warum Moskau eine Waffenruhe ablehnt, bevor eine Einigung auf dem Papier ausgehandelt ist. Auf Grundlage vollendeter Tatsachen »verhandelt« es sich besser.

Sollte ein solches Referendum negativ ausgehen – ausgeschlossen ist das nicht angesichts der Stärke der Nationalisten –, könnte Selenskij seine Hände in Unschuld waschen. Sein Platz in der Geschichte ist auch so sicher, und wenn der Krieg danach noch blutiger weitergehen sollte, kann er sagen, nicht er sei dafür verantwortlich.