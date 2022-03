»Versammlungsfreiheit gilt nicht nur für Wohlhabende«

ddbd/imago images Klimacamp von Fridays for Future auf dem Dresdener Altmarkt (Dresden, 2.9.2020)

Gemeinsam mit Fridays for Future will die Gesellschaft für Freiheitsrechte gerichtlich klären lassen, dass Klimacamps unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stehen. Wie ist aktuell deren Status?

Bislang ist es verfassungsrechtlich ungeklärt, inwieweit Klimacamps als Protestform gelten, die von der Versammlungsfreiheit geschützt sind. Hintergrund ist, dass die Demonstrierenden dort meist längerfristig verbleiben und eine entsprechende Infrastruktur benötigen, zum Beispiel Schlafzelte. Die Rechtsunsicherheit hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Behörden und Verwaltungsgerichte mitunter Klimacamps restriktiv behandeln; etwa mit strengen Auflagen versehen oder gleich ganz verbieten. So kommt es zu Ungleichbehandlungen. Letztlich weiß eigentlich niemand, worauf er sich genau einstellen muss. In Leipzig etwa ist so ein Camp auf Dauer in der Innenstadt nicht möglich, in Augsburg dagegen erlauben die Versammlungsbehörden ein Klimacamp mitten auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. In anderen Städten gibt es Auflagen, verboten wird mitunter das Schlafen am Versammlungsort. Bei Verstößen kommt es zu strafrechtlicher Verfolgung.

Welche Verfahren laufen jetzt konkret in dieser Angelegenheit?

Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird aktuell über ein Klimacamp im Jahr 2017 im ländlichen Raum am Tagebau Garzweiler in NRW verhandelt. Wir argumentieren: Die Demonstrierenden müssen dort auch schlafen können. Andernfalls hätten sie mit Taxis oder Bussen täglich aufs neue anfahren müssen, um für ihr Anliegen zu demonstrieren. Und in einem weiteren Verfahren in Dresden ging es 2020 um ein Klimacamp in der Innenstadt, das rund um die Uhr stattfinden sollte. Die Versammlungsbehörde hatte das im Eilverfahren vor etwa einem Jahr untersagt. Um festzustellen, dass das rechtswidrig war, haben wir nachträglich in einem Hauptsacheverfahren dagegen geklagt. Denn indem die Aktivistinnen und Aktivisten auf den Komfort verzichten, im eigenen Bett zu Hause zu schlafen, bringen sie die Dringlichkeit ihres Anliegens doch gerade erst zum Ausdruck. Sie können auch nicht im Hotel übernachten, wie es das Verwaltungsgericht in Dresden im Eilverfahren vortrug, denn Versammlungsfreiheit gilt nicht nur für Wohlhabende. Damit das Urteil bundesweit gilt, wollen wir diese Auseinandersetzung in eine höhere Instanz bringen.

Welche Bedeutung haben Camps für die Klimabewegung?

Für die Aktivistinnen und Aktivisten sind die Klimacamps eine zentrale Protestform. Einerseits geht es ihnen darum, durch ihre dauerhafte Anwesenheit auf politisches Handeln angesichts der globalen Umweltzerstörung zu drängen. Andererseits wollen sie mit Debatten, Workshops, Vernetzung und dem Erproben einer alternativen Lebensweise in ihre Bewegung hinein wirken.

Könnte es bei erfolgreichem Ausgang der Verfahren künftig weniger Ärger mit der Polizei geben?

Wir versprechen uns davon, dass im Erfolgsfall übertriebene strafrechtliche Verfolgung nicht mehr stattfinden wird. Unterstehen Klimacamps dem Schutz der Versammlungsfreiheit, sind Eingriffe durch die Polizei nur noch möglich, wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Ordnung gegeben ist. Weil vergangene Urteile des Bundesverwaltungs- und Bundesverfassungsgerichts die Versammlungsfreiheit stets hochgehalten haben, schätzen wir unsere Chancen als gut ein. Das Selbstbestimmungsrecht der Demonstrierenden muss ernst genommen werden.

Wie kam es dazu, dass Sie gemeinsam mit Fridays for Future vor Gericht ziehen?

Die Rechtshilfe von Fridays for Future hatte uns über Probleme mit dem Aufrechterhalten der Klimacamps berichtet. Wir ziehen wechselseitig Vorteile daraus, wenn wir die Klimabewegung stärken. Schließlich handelt es sich um eines der dringlichsten Anliegen unserer Zeit. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte besitzt die Voraussetzungen, das langfristig zu klären, damit einzelne Camps nicht jedes Mal erneut ihr Recht erkämpfen müssen.