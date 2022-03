Airports lahmgelegt

Boris Roessler/dpa Der Flugverkehr wurde durch die Streiks am Dienstag in weiten Teilen lahmgelegt (hier in Frankfurt am Main)

Die Streikbeteiligung war beeindruckend. Noch immer meldeten sich Kollegen bei Verdi, um der Gewerkschaft beizutreten, erklärte Streikleiter Guido Jurock am Rande einer Demonstration am Flughafen Frankfurt gegenüber jW. Alle Kontrollstellen für Abflüge waren am Dienstag geschlossen, so der Verdi-Sekretär. Passagiere konnten am Airport zwar aus- und umsteigen. Aber niemand konnte dort seine Reise beginnen. Dass Maschinen starteten, sage nichts über die Anzahl der Mitreisenden aus. Um den Umlauf zu garantieren, ließen Airlines ihre Flieger auch leer starten, erläuterte Jurock.

Auch am Leipziger Flughafen lief es gut. Wie am Main wurde die Waren- und Personenkontrolle bestreikt. Von 100 Beschäftigten, die der Ausstand betraf, beteiligten sich 40, erklärte Streikleiter Stefan Hilbig im Gespräch mit jW. Überdies gab es am Dienstag Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf.

Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), mit dem Verdi derzeit über Lohnerhöhungen für rund 25.000 Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen verhandelt, ist empört. Weil die Streiks »ausufern«, Verdi das Lohnangebot des BDLS als zu niedrig ablehnt und selbst »utopische« Forderungen stelle.

Dabei ist interessant: Was der BDLS öffentlich augenscheinlich besonders kritisiert, ist für ihn in Wirklichkeit das kleinere Übel. Während der letzten Verhandlungsrunde mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erklärte der Unternehmerverband, Verdi tarne den völlig maßlosen und unrealistischen Forderungskatalog mit einer Ein-Euro-Forderung für die Luftsicherheitsassistenten. Leider werde ignoriert, sagte BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser am 16. März, »dass neben dieser Forderung noch diverse andere Erhöhungen von bis zu 40 Prozent im Raum stehen.«

Die 40 Prozent, die der BDLS immer wieder anführt, beziehen sich vor allem auf die Forderung nach einer längst überfälligen Aufhebung der Lohnunterschiede zwischen gleichwertigen Tätigkeitsfeldern, Regionen und dem Westen und Osten der Republik. Und ausgerechnet hier scheint es zwischen den Tarifpartnern vergangene Woche eine Annäherung gegeben zu haben. »Wir sind in den Verhandlungen bei der Angleichung der regionalen Löhne und der Angleichung Ost an West weitergekommen«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper am Montag. Man habe sich auf einen Zeitplan verständigt, ließ Verdi-Sekretär Hilbig jW wissen. Im Gespräch sei eine Angleichung der Löhne bis 2024 im Gespräch. Wenn man bedenkt, dass es momentan Unterschiede von bis zu 500 Euro brutto zwischen Beschäftigten in Sachsen und Baden-Württemberg gibt, klingt der Verhandlungsstand erst einmal nach einem Erfolg.

Allerdings ist die absolute Lohnhöhe, die der BDLS vorschlägt, nicht akzeptabel. Für die unterste und die oberste Lohngruppe würde das Angebot der Kapitalseite einen Reallohnverlust bedeuten, so Verdi-Sekretär Jurock. Der BDLS hatte in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben Lohnerhöhungen zwischen 5,2 und 22 Prozent angeboten. Das entspreche laut Kapitalseite 0,76 und 3,29 Euro mehr pro Stunde. Gerade in den Entgeltgruppen mit weniger als 13 Euro Stundenlohn sei es beim bisherigen Angebot von 38 Cent mehr pro Stunde geblieben, erklärte Verdi am Montag. Insgesamt sei auch dieses Angebot unzureichend, »da es die Preisentwicklung nicht aufgreift und Nullmonate vorsieht«. Verdi fordert für die Luftsicherheitskräfte eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Tarifverhandlungen werden am Donnerstag in Frankfurt am Main fortgesetzt.