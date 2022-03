So was von stolz

Jan Huebner/IMAGO Zweikampf zwischen Raphael Obermair (1. FC Magdeburg) und Leon Kugland (SV Meppen)

Ein torloses Remis, auf das nur eine Mannschaft stolz sein konnte: der SV Meppen. Zweimal hatte der Verein im Vorfeld der Partie am Sonnabend wegen Personalmangels bei Gegner Magdeburg einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, zweimal hatte Tabellenführer der dritten Liga abgelehnt. Trainer Rico Schmitt war es trotz Coronaquarantäne von elf (!), zwei gesperrten und drei verletzten Spielern gleichwohl gelungen, eine sechzehnköpfige Truppe aufzustellen, inklusive dreier Bezirksligisten aus der zweiten Mannschaft. Einer von ihnen, Linksverteidiger Leon Kugland, durfte von Anfang an ran, er machte einen tollen Job. Nach Abpfiff hörte der 22jährige gar nicht mehr auf zu grinsen, feierte einfach alles: Seinen Einsatz, der ein Traum gewesen sei, die »unfassbare Stimmung« in dem mit 15.600 Zuschauern besetzten Stadion und das Unentschieden selbst, das sich wie ein Sieg anfühle. »Der Ball läuft«, stellte Debütant Kugland den Unterschied zur Bezirksliga klar, in der mehr lange Bälle gespielt würden. Coach Schmitt lobte die taktische Disziplin und Leidenschaft seiner Mannen und hob die Leistung von Ersatzkeeper Matthis Harsman hervor, der besonders in der Schlussphase glänzende Paraden gezeigt hatte.

Deplaziert wirkten die Aussagen von Magdeburgs Stürmer Luca Schuler, der selbst einige Großchancen vermasselt hatte, im MDR indes von der Dominanz seines Teams sprach und dem ersatzgeschwächten Gegner unterstellte, der habe nicht gewusst, wo vorn und hinten sei. Es war ein bisschen anders: Unkonzentriert in den Anspielen, dem Zufall vieles überlassend, insgesamt einfallslos präsentierten sich die Blau-Weißen. Druck allein reicht selten aus, um Spiele zu gewinnen. Auf die Methode Magdeburgs haben sich die anderen Teams inzwischen taktisch eingestellt. Zwar führt der 1. FCM noch mit satten neun Punkten vor Verfolger Kaiserslautern (0:0 gegen Freiburgs zweite), aber Arroganz ersetzt weder Spielfreude noch Tore.

Heiß umkämpft bleiben die Aufstiegsplätze, die Abstände sind gering. Den vierten Sieg in Folge verbuchte Saarbrücken (auf Relegationsplatz drei) gegen eine durch Covid-19 geschwächte Mannschaft aus Halle, die es am Ende dennoch spannend machte (2:1). Auch Osnabrück hat längst nicht aufgegeben. Gegen die im Abwärtstrend befindliche Viktoria aus Berlin hatten die Lila-Weißen wenig Mühe (3:1) – Platz sechs. Im Nachholspiel kommenden Sonnabend gegen Mitanwärter Eintracht Braunschweig (derzeit Fünfter bei einem Spiel weniger) könnten Weichen gestellt werden.

Das Spitzenspiel der Aufstiegsaspiranten am Sonntag zwischen den punktgleichen Teams von Waldhof Mannheim und TSV 1860 München fand einen überraschend eindeutigen Sieger. Der Waldhof triumphierte mit 3:0 und klettert auf den vierten Rang. Im Kampf vor der Kellertür siegte Zwickau beim MSV Duisburg durch ein schönes Tor von Mike Könnecke und mit Hilfe der Paraden von Johannes Brinkies.