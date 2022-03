Antikapitalistischer Vortrupp

USB Pisa »Von der Toskana sollen Brücken des Friedens statt Kriegsflüge ausgehen« (Pisa, 19.3.2022)

Italiens Basisgewerkschaften sind in den Arbeiterkämpfen für soziale Gerechtigkeit seit Jahren der radikal antikapitalistische Vortrupp. In der vergangenen Woche rief ihre national führende Unione Sindacale di Base (USB) die Arbeiter des Flughafens »Galileo Galilei« in Pisa auf, keine Waffen für die Ukraine zu verladen. Der Aufruf, dem die Beschäftigten geschlossen folgten, schloss auch den Kampf gegen die von den USA und der NATO geschürte Kriegshetze ein. In der Folge sah sich der Leiter der Flughäfen in der Toskana, Marco Carrai, zu der Aussage gezwungen, Waffentransporte würden von Pisa aus »nicht mehr stattfinden«. Unterstützt von der USB Porto Livorno demonstrierten am Sonnabend in Pisa Tausende Menschen. Nicht nur Arbeiter, sondern auch Einwohner der Stadt traten unter der Losung »Von der Toskana sollen Brücken des Friedens statt Kriegsflüge ausgehen« der Kriegshysterie entgegen.

Die Aktion in Pisa war keine Eintagsfliege. Mit der USB an der Spitze organisierten die Basisverbände im vergangenen Januar den Generalstreik im Verkehrs- und Transportsektor, Arbeitsniederlegungen im Bankensektor, Gesundheitswesen, an den Schulen und in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Ihre Forderungen beschränken sich nicht mehr nur auf soziale Fragen, sondern haben politisches Profil. Während eines »No Draghi Day« am 4. Dezember 2021 kritisierten sie den Regierungschef als Verantwortlichen für die neuen Angriffe »auf die Lebensbedingungen der finanziell schwächsten Schichten«, während gleichzeitig »die großen Unternehmen zusätzliche Finanzeinnahmen« generierten.

Die Geburtsstunde der Basisverbände schlug, als in den 90er Jahren die drei großen Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL zunehmend Kampfpositionen aufgaben und mit den Unternehmern »Sozialpakte« schlossen. Sie entstanden vorwiegend im öffentlichen Dienst wie bei der Post, im Transportsektor, Erziehungs- und Gesundheitswesen, aber auch in der Industrie. Bekannte Verbände sind die Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (FLMU), die Confederazione Cobas, ein Zusammenschluss von Cobas-Gruppen in Bildung und Erziehung. Als Basisorganisation versteht sich auch die Transportarbeitergewerkschaft SULT. Die USB entstand 2010 aus dem Zusammenschluss von RDB (Rappresentanze Sindacali di Base) und SdL (Sindacato dei Lavoratori), die, wie es die USB beschreibt, zur »konfliktreichen und unabhängigen Gewerkschaftsbewegung« gehörten, »die seit Jahrzehnten in Italien präsent ist«. Mit inzwischen 250.000 Mitgliedern ist sie die führende, entschieden links stehende Basisgewerkschaft, die vielfach als nationaler Koordinator in den Arbeiterkämpfen auftritt. Ihr Bundesvorstand, Pierpaolo Leonardi, ist Mitglied im Präsidialrat des Weltgewerkschaftsbunds (WGB).

Die Basisverbände lehnen die Privilegierung von Facharbeitern gegenüber Ungelernten ab, vertreten die Interessen aller Berufsgruppen und Beschäftigten, sind gegen Prekarisierung, für menschenwürdige soziale Grundsicherungen und bezahlbare Wohnungen. 2017 beteiligten sie sich zusammen mit Sozialzentren wie den »Je so’ pazzo« (»Ich bin verrückt«) von Neapel und der No-TAV-Bewegung an der Gründung der antikapitalisischen Linkspartei Potere al Popolo (»Die Macht dem Volke«), mit der sie seitdem in den Arbeiterkämpfen zusammenwirken.

Die Mitgliederzahl der USB steigt auch durch Zulauf aus den Reihen von CGIL, CISL und UIL. Wie die USB auf ihrer Intenetseite schreibt, ist sie eine »Vereinigung des Konflikts«. Verhandlungen müssen die »Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Millionen von Arbeitern zum Ziel haben« und »nicht auf Schadensbegrenzung ausgerichtet« sein. Die Aktionen der USB zwingen die Vorstände der großen Gewerkschaften immer öfter, sich ihnen anzuschließen. So betonte CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini nach dem USB-Aufruf von Pisa seine Ablehnung von Waffenlieferungen, und auch die UIL äußerte sich dementsprechend. Alle drei Vorstände haben bisher auch nicht gewagt, einem von Arbeitgeberpräsidenten Carlo Bonomi und Premier Mario Draghi vorgeschlagenen neuen »Pakt für Arbeit und Sicherheit« beizutreten.