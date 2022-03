Nachschlag: Im Kriegsgebiet

Albert Morcillo/Addictive Stock/imago images

Zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, das ist in den sozialen Medien oft nur schwer möglich. Arte beschäftigt sich in diesem kurzen Beitrag mit den Desinformationskampagnen des Kreml, den berühmt-berüchtigen Trollfabriken, die seit der Eskalation der Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland im Jahr 2014 die sozialen Medien fluten. Ein treffendes Beispiel ist das Video, in dem der ukrainische Präsident Wolodomir Selenskij angeblich die eigene Armee zur Kapitulation aufruft. Vielfach wird mit falschen Bildern und Dekontextualisierungen gearbeitet. Der Beitrag warnt davor, unbedarft Medien zu nutzen, ohne deren Inhalte zu hinterfragen, schließlich sei auch das Internet angesichts der aktuellen Lage eine Art »Kriegsgebiet«, auf dem Schlachten ausgetragen werden. Nur gehören zum Krieg eben zwei Parteien. Dass aber auch Kiew hinsichtlich der Propaganda in den sozialen Medien kein Kind von Traurigkeit ist, verschweigt Arte geflissentlich. (row)

https://kurzelinks.de/Trolle