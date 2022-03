Parteienverbot ist Absage an Demokratie

Kharkivian (Serhii Petrov). From Wikimedia Commons. License CC BY-SA 4.0. Plakat der »Oppositionsplattform für das Leben« 2019 in Kiew

In einer Erklärung verurteilten am Montag die Linke-Politiker Andrej Hunko und Sevim Dagdelen das Parteienverbot in der Ukraine:

»Das Verbot von elf Oppositionsparteien in der Ukraine, darunter die ›Union linker Kräfte‹ und die ›Oppositionsplattform für das Leben‹, widerspricht grundlegenden Prinzipen der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats wie auch die per Präsidialdekret verfügte Gleichschaltung der Medien«, erklärt Andrej Hunko, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, zum Verbot von insgesamt elf Parteien durch die Selenskij-Regierung in der Ukraine.

Sevim Dagdelen, stellvertretendes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, ergänzt: »Durch den Ausschluss einer Vertretung gerade der Menschen in den östlichen und südöstlichen Landesteilen der Ukraine, in denen die Partei ›Oppositionsplattform für das Leben‹ bis zu 50 Prozent der Stimmen erzielt hat, verlieren die Menschen dort die Möglichkeit demokratischer Repräsentation. Mit Parteienverboten einem großen Teil der Bevölkerung die Stimme entziehen zu wollen ist nicht nur eine Verletzung der Vorgaben der Venedig-Kommission, sondern auch generell eine Absage an Demokratie und freie Wahlen. Diese Fehlentscheidung muss dringend korrigiert werden.«

Die Stiftung Ethecon wies am Montag darauf hin, dass der Kollaps der Ökologie vor allem die Jugend trifft:

Kuratorium und Vorstand von Ethecon Stiftung & Ökonomie veröffentlichten anlässlich ihrer gemeinsamen Frühjahrssitzung am 20. März 2022 eine gemeinsame Erklärung mit dem Titel »Der Planet brennt!« Darin nahmen sie Stellung zur globalen Ökologiekatastrophe, die durch den aktuell ausgebrochenen Krieg, den soeben gestarteten weltweiten Aufrüstungsrausch sowie das Gas- und Atom-Greenwashing in den westlichen Industrienationen dramatisch beschleunigt wird. Die Stiftung stellt sich voll und ganz hinter den Generalsekretär der Vereinten Nationen und verurteilt das Handeln bzw. Nichthandeln der westlichen Industrienationen als »kriminell«. Zugleich fordert sie mit ihm den tatsächlich »Sofortigen Ausstieg aus allen klimaschädlichen Energieformen!« Darüber hinaus fordert Ethecon die sofortige Einstellung aller Kriege und die sofortige Beendigung aller Aufrüstung. Die Stiftung stellt sich rückhaltlos auf die Seite der Jugend,der für die rücksichtslose Realisierung von Profiten die Zukunft geraubt wird. Es muss Ernst gemacht werden mit dem von Fridays for Future geforderten »System Change« – die Profitwirtschaft muss einer Solidarwirtschaft weichen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), António Guterres, stellte am 28. Februar bei der Vorstellung des Berichts des Weltklimarats (IPPC) fest: »Fast die Hälfte der Menschheit lebt in der Gefahrenzone – jetzt. Für viele Ökosysteme gibt es kein Zurück mehr – jetzt. Die unkontrollierte Verschmutzung durch Kohlenstoff führt (…) auf einen Zwangsmarsch ins Verderben – jetzt. Die Fakten sind unbestreitbar.«

Doch der dramatische Alarmruf der UN verhallte einmal mehr ungehört. Im Gegenteil, wir müssen das Unfassbare erleben: Aufrüstung und Krieg statt Rettung des Klimas und des Planeten! Darunter zu leiden hat vor allem die junge Generation, deren Zukunft auf diese Weise geraubt wird. (…)

Erklärung: https://www.­ethecon.org/wp-content/­uploads/2022/03/220320-polit.-Erklaerung-1.doc

Zum Internationalen Tag des Wassers, am 22. März, fordert der NABU Thüringen mehr Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und Feuchtgebiete:

»Wenn wir in Zukunft ausreichend sauberes Trinkwasser haben wollen, müssen wir mehr für den Schutz unserer Auen, Moore und Feuchtgebiete tun sowie der ständig wachsenden Flächenversiegelung entgegenwirken. Für Trockenperioden wird es nicht ausreichen, künstliche Wasserspeicher anzulegen. Damit sich die Klimakrise nicht zur Wasserkrise ausweitet, brauchen wir gesunde und funktionierende Ökosysteme«, sagt Martin Schmidt, der Landesvorsitzende des NABU Thüringen. »Während entwässerte Feuchtgebiete sogar Kohlendioxid freisetzen, sind intakte Auen, Moore und Feuchtgebiete ein wichtiger Speicherort für Wasser und Kohlendioxid. Außerdem reinigen sie unser Wasser auf seinem Weg ins Grundwasser.«