Vatikan neu verfasst

Als Papst Franziskus vor neun Jahren sein Amt antrat, hatten seine Vorgänger, der polnische Papst Johannes Paul II. und nach ihm der deutsche Joseph Ratzinger alias Benedikt XVI., mit ihrer erzreaktionären, menschenfeindlichen Politik die katholische Kirche in eine tiefe Krise gestürzt. Scharenweise traten die Gläubigen aus. Franziskus versuchte, der dramatischen Entwicklung entgegenzutreten und versprach tiefgehende »Reformen«. Als erstes berief er einen Kardinalsrat ein, auch als »K-9-Rat« bezeichnet. Nachdem sich seine Bemühungen – ihre Ernsthaftigkeit wurde ohnehin angezweifelt – neun Jahre hinschleppten, scheint er jetzt mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung für den Vatikan einen Durchbruch anzeigen zu wollen.

Das am Sonnabend, dem Jahrestag seines Amtsantritts, im Nachrichtenportal Vatican News veröffentliche Dokument trägt die Bezeichnung »Praedicate Evangelium« (Predigt das Evangelium) und soll ab dem 5. Juni, Pfingstsonntag, gültig sein. Es tritt an die Stelle der von Johannes Paul II. 1988 erlassenen Apostolischen Konstitution »Pastor Bonus« (Der gute Hirte).

Das auf 54 Seiten 250 Paragraphen umfassende Dokument sieht vor, den Verwaltungsapparat des Vatikans – die Dikasterien (Ministerien), Justiz- und Wirtschaftsorgane sowie das Sekretariat des »Heiligen Stuhls«, von Kritikern »Wasserkopf« genannt – zu verkleinern und den unteren Ebenen der Kirchenhierarchie mehr Mitsprache und Befugnisse einzuräumen. Demnach soll, wie es heißt, das »Potential« der Ortsbischöfe gestärkt werden, die nicht immer nur auf Antwort aus Rom warten, sondern eigenverantwortlich Entscheidungen treffen sollen. Die Stärkung der Ortskirchen solle, so Franziskus in der Präambel, »eine effektivere Verbreitung des Glaubens fördern und einen konstruktiveren Dialog anregen«. Offensichtlich geht es darum, den Mitgliederschwund der katholischen Kirche aufzuhalten. Dazu werden mehrere Behörden zu einem neuen Dikasterium für Evangelisierung zusammengelegt, das – ausgenommen das Staatssekretariat – in der Hierarchie der Dikasterien ganz oben, noch vor der bisherigen Glaubenskongregation, steht.

Die Kirche müsse sich »missionarisch bekehren«, heißt es. Und der Papst macht das zur Chefsache: Er wird dem neuen Dikasterium persönlich als Präfekt vorstehen. Auch das Almosenamt (der päpstliche Wohltätigkeitsdienst) wird zu einem Dikasterium für den Dienst der Nächstenliebe aufgewertet. Hier bringt sich die katholische Kirche in die Linderung der Not Armen ein, nicht nicht nur in Italien, was ihr Ansehen erhöht. Sexualisierte Gewalt von Geistlichen wird nicht näher thematisiert, aber eine bestehende Kommission für den Schutz Minderjähriger als unabhängige Einrichtung mit einem eigenen Präsidenten und Sekretär bleibt bestehen, wird jedoch dem Dikasterium für die Glaubenslehre zugeordnet.

Gestärkt werden soll auch die Stellung der nationalen Bischofskonferenzen gegenüber Rom. »Die römische Kurie steht nicht zwischen dem Papst und den Bischöfen, sondern stellt sich in den Dienst beider«, sagte der Papst bei der Vorstellung. Vor allem aber sollen künftig Frauen und Laien verantwortungsvollere Funktionen in Behörden übernehmen können. Wörtlich ist von der »Beteiligung von Laien und Frauen auch in leitenden und verantwortlichen Funktionen« die Rede. Ob das auch die »Chefsessel des Vatikans« betrifft, wird jetzt schon bezweifelt. Es dürfte sich wohl auf Posten in den neu sortierten Dikasterien reduzieren. Denn wie auch bei den Verfassungen bürgerlicher Staaten handelt es sich bei dem Dokument eher um eine Aneinanderreihung von Verkündungen und nicht um gesetzlich verbindliche Festlegungen.