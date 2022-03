Gegen den Kilometerklau

Alexander Reich »Together we fight!« Demo vor der Zentrale mit Sarah El Hussein am Megaphon

Montag mittag vor dem Lieferando-Hauptquartier in Berlin-Kreuzberg. Zäh fließt der Verkehr an der Demo von gut zwei Dutzend Fahrern des Essenslieferdienstes vorbei, kurz wird Sarah El Hussein von zustimmendem Hupen übertönt. Seit elf Monaten kurvt die 32jährige mit ihrem eigenen Pkw zwischen Restaurants und Kunden hin und her, erhält dafür die üblichen elf Euro Stundenlohn plus 30 Cent pro Kilometer. Das war schon zuwenig, als die Benzinpreise um die 1,50 Euro lagen, erklärt sie ins Megaphon, und fordert eine Erhöhung um 20 Cent, dazu 20 Cent »Verschleißpauschale« für den Wagen. Und schließlich sollten die Touren noch korrekt abgerechnet werden. Dazu passt das handgemalte Schild eines Demonstranten: »Bezahlung ALLER Kilometer!«

Jeder dritte Kilometer werde ihnen geklaut, da sind sich die Fahrer einig. Niemals zähle das obskure Firmen-Navi die komplette Distanz, oft genug schicke es einen auf Irrfahrten, die nicht bezahlt würden. So gesehen, liegt die Pauschale bei 20 Cent pro Kilometer. Im Stadtverkehr. Halten Sie davon mal ein Auto in Schuss. Und jetzt noch die Tankpreise. Einige Kollegen hätten sich schon krankschreiben lassen, heißt es, um sich nicht in den Ruin zu arbeiten.

Lieferando hat hierzulande ein Monopol, Restaurantbetreiber ächzen unter den Gebühren. Die Konzernmutter Just Eat Takeaway verbuchte 2021 in Folge von Übernahmen einen operativen Verlust, aber fast die Hälfte des Rekordumsatzes von 5,3 Milliarden Euro wurde laut Jahresbericht in Nordeuropa erzielt, dem »profitabelsten Segment in der Industrie«, und da spielt die BRD eine Schlüsselrolle. Die riesige Firmenzentrale im Kontorhausstil ist Ausdruck dieser Marktstellung.

Zum Geschäftsmodell gehört, jedes Risiko auf die ohnehin schlechtbezahlten Beschäftigten abzuwälzen. Und deren Organisierung zu erschweren. Umso beeindruckender ist die Demo vor dem Prunkbau, auf der Sarah El Hussein jetzt den Schlachtruf anstimmt: »Riders Unite!« – »Together we fight!« rufen alle. Sie tragen ihre orange Arbeitskluft, kommen aus Indien, Pakistan, Syrien oder Jordanien. Es gibt auch Redebeiträge in Hindi und Arabisch.

Fabio kommt aus Italien, er ist Fahrradkurier. Unter das »Riders unite« auf seinem Schild sind Symbole gemalt: ein Fahrrad, ein Herz und ein Auto. »Your problems are my problems«, sagt er ins Megaphon, »I’m here for solidarity«. Kurzer Jubel im Pulk, ein Passant macht den Daumen hoch, andere klatschen. Für viele sei der Job kein »Übergangsjob«, erklärt Fabio später gegenüber jW. Er macht ihn seit anderthalb Jahren. Die Kilometerpauschale für Radfahrer liegt bei 15 Cent. Anfang Januar habe Lieferando mit Bezug auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts Firmenräder und -handys versprochen. Für spätestens Ende März. »Seitdem warten wir«, sagt Fabio, den es besonders stört, übers Handy auch im Privatleben sekundengenau geortet zu werden.

Sarah El Hussein hat das Ganze organisiert. Weil das Geld immer knapper wurde. Sie hat drei Kinder, ist alleinerziehend, erklärt sie gegenüber jW. »Ich ernähre meine Familie damit.« Den Kleinsten hat sie auf die Demo mitgebracht. Lange habe sie bis zu 47 Stunden in der Woche gearbeitet, seit einiger Zeit bleibe es bei der vertraglich garantierten Mindestarbeitszeit von 35 Wochenstunden. Sie hat darauf so wenig Einfluss wie auf den Kilometerklau oder die Benzinpreise. In der von ihr gegründeten Whats-App-Gruppe für Lieferando-Fahrer hätten viele gefragt, »ob wir nicht mal was machen können, und da hab ich okay gesagt, und die Demonstration organisiert«. Dabei lernte sie Christian Hörbelt von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) kennen, und ist dann auch »relativ schnell« eingetreten.

Auch der Gewerkschafter greift noch zum Megaphon. »Ihr seid Lieferando!« ruft er. »Ihr fahrt die ganzen Strecken ab, nicht irgendwelche Aktionäre! Und nicht die Leute, die da oben schön an den Schreibtischen sitzen!« Die NGG will bei Lieferando mit langem Atem einen Tarifvertrag durchkämpfen: 15 Euro Stundenlohn, korrekte Abrechnungen der Pauschalen usw. Die Stimmung bei denen, die hier außerhalb der Arbeitszeit zusammen kämpfen, macht Hörbelt, wie er später gegenüber jW sagt, »zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit einen Tarifvertrag abschließen können.«