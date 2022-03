IG BCE auf Defensivkurs

IPON IG-BCE-Mitglieder auf der 1.-Mai-Demonstration 2021 in Berlin

Wie die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) diesmal an die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche herangegangen ist, klang erst mal vielversprechend. Wegen der fortschreitenden Teuerungswelle bei Lebenshaltungskosten legte die Gewerkschaft sich nicht auf eine Prozentzahl als Verhandlungsziel fest. Statt dessen wollte sie einen Lohnzuwachs oberhalb der Inflationsrate erreichen.

Am Tag eins der bundesweiten Verhandlungen die erste Ernüchterung: Zum Beginn der Tarifgespräche deuteten die Verhandlungspartner eine »Brückenlösung« an. Wegen der ungewöhnlich starken Inflation und des Krieges in der Ukraine zeichne sich vorerst womöglich nur ein Teilabschluss ab, hieß es am Montag.

IG-BCE-Vize Ralf Sikorski sagte: »Wir wissen nicht, ob wir uns auf ein konjunkturelles Horrorszenario einstellen müssen oder es zu einer schnellen wirtschaftlichen Normalisierung kommt. Deshalb sind wir bereit, eine Brücke zu bauen über das Tal der Unsicherheit.« Sikorski forderte »zumindest ein Teilergebnis«.

Der Verhandlungsführer der Unternehmerseite, Hans Oberschulte, äußerte sich ähnlich. »Wir müssen uns überlegen, welchen Teil von Belastungen wir den Unternehmen dauerhaft zumuten können und welcher Teil möglicherweise nur temporär sein kann.« Fest stand aus seiner Sicht aber: »Eine Inflationsrate, die zum größten Teil aus einer temporär überhitzten Situation entsteht, darf nicht die Grundlage für eine Tariferhöhung sein.«

Wegen der hohen Inflation scheinen die besonders üppigen Gewinne der Branche in den Hintergrund zu rücken. Die offiziellen Jahreszahlen für 2021 des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Produktion in der chemisch-pharmazeutischen Industrie im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent gewachsen ist. Der Umsatz legte dank kräftig gestiegener Erzeugerpreise um 18,4 Prozent auf rund 217 Milliarden Euro zu. Das Gros der Unternehmen profitiert von einer erhöhten Nachfrage und konnte die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten schlicht an ihre Kunden weiterreichen, heißt es auf der Internetseite der IG BCE.